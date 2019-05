Na tien keer Slayer: Graspop Metal Meeting is al jaren een feest van oude bekenden, maar voor hoelang nog?

Het parcours dat een metalband moet afleggen om van de dorpskroeg naar het hoofdpodium van een groot festival te raken, lijkt aanzienlijk langer dan in andere genres. Waar op popfestivals elke paar jaar een nieuwe headliner opduikt, zijn de grote namen in metal al decennialang dezelfde. Dat gebrek aan instroom van vers bloed begint zich stilaan te wreken.

Zo zal de komende editie van Graspop Metal Meeting uw allerlaatste kans zijn om iconische bands als Kiss, Slayer en Lynyrd Skynyrd live aan het werk te zien. Daarmee verdwijnen in één jaargang drie headliners van de bühne. Een blik op de headliners van de afgelopen jaren, en we kunnen concluderen dat die trend zich de komende jaren zal doorzetten. Ook Ozzy Osbourne, Deep Purple, Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest en Guns ’n Roses naderen - of overschreden reeds – namelijk de pensioengerechtigde leeftijd.

Slipknot en Within Temptation, de andere headliners van dit jaar, mogen dan in vergelijking met eerdergenoemde bands nog aan de jeugdige kant zijn, het zijn bepaald geen nieuwkomers. Slipknot deed de weide van Graspop al zeven keer eerder aan, Within Temptation stond er zelfs al acht keer.

Vernieuwing

Komt het gebrek aan vernieuwing doordat metalfans zo conservatief zijn? Of is het eerder een gebrek aan speeltijd op de radio en afwezigheid in populaire media? Hoe dan ook: als de oude namen wegvallen, zal een nieuwe generatie bands het over moeten nemen. Ook hier is het begrip ‘nieuw’ echter relatief. Groepen die het dichtst aanschurken bij het headlinerschap – we denken pakweg aan Ghost, Parkway Drive en Gojira – zijn uiteindelijk verre van vers bloed in de metalscene. De benjamin van het trio, Ghost, werd bijvoorbeeld opgericht in 2006 en heeft al vier studioalbums op de teller.

In ieder geval staat Graspop voor een stevige uitdaging in de komende jaren om de affiche even aantrekkelijk te houden. Een wissel van de wacht dient zich aan, en de organisatie kan enkel hopen dat de metalliefhebber even massaal blijft opdagen wanneer de Iron Maidens, Judas Priests en andere voortrekkers van het genre hun instrumenten aan de haak hangen.

Deze bands stonden het vaakst op Graspop Metal Meeting