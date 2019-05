'In 'De Wereld Draait Door' moeten artiesten hun hit van het moment tot één lamlendige minuut herleiden: fuck you, gasten! Dan ben je een hoer'

Met een aan manie grenzende gedrevenheid onderhoudt Hendrik Willemyns ons over zijn nieuwste project. Onder de noemer Room Of Imaginary Creatures bracht hij net een dichtbundel uit met bijdrages van bevriende muzikanten en dichters, en op 31 mei gaat zijn film 'Birdsong' in première. De thema's dood, zelfmoord, prostitutie en seks komen genereus aan bod. 'Wat is seks, wat is muziek, wat is prostitutie? Overal waar creativiteit is, hangt seks in de lucht.'

Met 'Dance! Dance! Dance!' maakte Hendrik Willemyns in 2014 al een dromerige film over een Japanse dj, die op een absurde, maar bestaande wet botst die mensen verbiedt te dansen. Birdsong ligt in eenzelfde magisch-realistische lijn, maar is harder, rauwer en verenigt muziek en prostitutie.

- Birdsong gaat over prostitutie, maar eigenlijk nog meer over in een kooitje vastzitten en willen wegvliegen.