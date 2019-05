TTT-berichten: Monniksgier gespot in Vlaanderen: Mia Doornaert uit voorzorg gevraagd binnen te blijven

'Ed Sheerans muziek blijkt erg populair bij begrafenisondernemers. Staat een lijk tijdens het afspelen op om de radio af te zetten, dan weten ze dat ze beter nog even wachten met de crematie'

Zoals bekend kijken ze in Groot-Brittannië net iets anders naar de dingen, en ook op het vlak van interviewvragen wagen de Engelsen zich al eens graag aan de andere kant van de weg. Zo kreeg Noel Gallagher vorige week op een Britse radiozender de vraag wie hij als eerste zou bellen mocht hij ooit dringend een lijk te dumpen hebben. Noel koos een beetje verrassend voor Bono, maar zijn uitleg hield wel steek: ‘Dan zouden we het lichaam ergens in Afrika kunnen dumpen, daar zoekt niemand’ TTT In welk déél van Afrika hij zijn broer zou dumpen, dat heeft Noel er echter niet bijgezegd TTT Uit Groot-Brittannië bereikte ons vorige week ook het nieuws dat, volgens de resultaten van een peiling bij plaatselijke begrafenisondernemers, Frank Sinatra en Ed Sheeran op dit moment de meest gespeelde artiesten zijn bij Britse uitvaarten. Sinatra prijkt natuurlijk bovenaan de lijst door zijn versie van ‘My Way’, dit jaar vijftig jaar oud, maar weinigen weten dat Ed Sheeran eigenlijk het lijstje gehaald heeft omdat het een populair controlemiddeltje is van begrafenisondernemers: staat het lijk tijdens het afspelen op om de radio af te zetten, dan weten ze dat ze beter nog even wachten met de crematie TTT Een volwaardig veganistisch alternatief voor gehaktbrood is er nog altijd niet, en dus ziet Meat Loaf zich ook op 71-jarige leeftijd nog altijd genoodzaakt z’n eigen stunts te doen. Vorige week viel hij zo nog in eigenste persoon van een podium in Texas tijdens een horrorfilmconventie. Wat hij daar precies deed, blijft een raadsel, maar de schade is wél bekend: één gebroken sleutelbeen TTT Het dezer dagen weer springlevende Guns N’ Roses beschikt blijkbaar ook weer als vanouds over bijzonder kwieke advocaten, want de groep heeft een Amerikaanse brouwerij aangeklaagd omdat die een bier op de markt heeft gebracht met de naam ‘Guns N’ Rosé’. Hommeles, want de groep is nu van mening dat de brouwerij ongeoorloofd ‘hun goede naam en prestige’ misbruikt om geld binnen te rijven TTT Helemaal onbegrijpelijk is die overgevoeligheid niet: het moet alweer van voor ‘Chinese Democracy’ geleden zijn dat Guns N’ Roses überhaupt nog eens een goede naam en prestige hadden om misbruikt te zien TTT De onverwoestbare Diana Ross, 75 jaar oud intussen, heeft op het web haar beklag gedaan over de douanebeambten van de luchthaven van New Orleans. Ross beweert dat ze tijdens het fouilleren iets te vrijelijk tussen de benen gegrepen werd door een vrouwelijke beambte, en zei dat ze zich door de hele ervaring aangerand voelde TTT Opmerkelijk: het is niet de eerste keer dat Diana Ross het aan de stok krijgt met luchthavendouane. Twintig jaar geleden werd ze al eens opgepakt omdat ze een vrouwelijke beambte had aangevallen omdat die geprobeerd had haar te fouilleren TTT Wie zijn brood verdient bij de douane, mag bij Diana Ross dus zeker zijn dat het een revolver is in haar broek: ze is níét blij om u te zien TTT Onverwachte nieuwkomer in deze kolommen: Sir David Attenborough. De vermaarde bioloog is op zoek naar een dj die een remix kan maken van een opname van zingende dorpsbewoners die hij vijftig jaar geleden maakte op expeditie in Indonesië. Attenborough hoopt dat het grote publiek op die manier in aanraking kan komen met traditionele Indonesische muziek, een kunstvorm die op de helling staat. Een hele klus, maar als iemand het kan, dan David Attenborough wel: toen hij enkele decennia geleden terugkeerde van zijn vorige expeditie, bestemming West-Vlaanderen, bracht hij ons ’t Hof van Commerce TTT Het moest er ooit eens van komen: Kirk Hammett van Metallica is op het podium in Milaan uitgegleden over een wahwah-pedaal. Niet dat Kirk er zoveel had rondslingeren (het had gekund), maar tijdens het concert waarop dat gebeurde, was het zo hard beginnen gieten dat Kirk, die zijn regenlaarzen jammerlijk had thuisgelaten, geen schijn van kans maakte op de natte ondergrond. Kirk na de val: ‘Ik voelde me alsof ik gitaar stond te spelen in de douche, zo hard regende het.’ Een gek toeval, wij voelden ons onlangs in de douche alsof we op een Metallica-concert stonden TTT Geen medelijden nodig: het was een hele verbetering tegenover de week daarvoor, toen we ons – een miezerig gezeik vol in het aangezicht – zowaar even op de set van ‘Liefde voor muziek’ waanden