Buffcorrell, een goed bewaarde YouTube-parel

Kort uitgelegd: buffcorrell coverde al meer dan duizend songs op YouTube. Hij gaat echter niet voor de klassieke aanpak: in ontbloot bovenlijf geeft hij vocaal én fysiek het beste van zichzelf, tot hij na enkele minuten bezweet zijn camera uitzet. Veel is er niet geweten over de man, die beweert in het echte leven Correll Buffdog Bufford te heten, maar misschien is het net dat mysterieuze in hem wat zijn volgers zo aanspreekt.

Op het internet werd hij al snel in de armen gesloten van alternatieve meme-pagina’s, enerzijds dankzij zijn experimentele performances, anderzijds door de uitstekende nummerkeuzes. Zo komen onder meer cultbands als My Bloody Valentine, Neutral Milk Hotel en Death Grips aan bod, maar passeren even goed vaste waardes Fleetwood Mac, The Doors en The Smiths de revue. Humo analyseerde het YouTube-profiel van buffcorrell en zet zijn vier troeven op een rij.

Veelzijdigheid

Oké, Correll is verre van de beste zanger, maar gelukkig beschikt hij nog over andere kwaliteiten. In zijn YouTube-biografie noemt hij zichzelf ‘een inspirerende zanger, danser en fitnessmodel’. En laat het nu net die drie elementen zijn die hij combineert in zijn video’s. Met een ontbloot bovenlichaam waar duidelijk hard aan gewerkt is, wringt hij zich in ongeziene dansmoves die altijd aangepast zijn aan de betreffende song - hij evenaart bijna Thom Yorkes 'Lotus Flower'-performance. Nee, zijn stembanden staan niet strakgespannen, maar probeert u maar eens zó te dansen en tegelijkertijd goed te zingen. Ook zijn muzieksmaak is bovendien erg breed: van Lady Gaga over Phil Collins tot American Football.

Mysterie

Correll is niet makkelijk te vatten. Ten eerste is er zijn kamer, die in elke van de 1012 video’s het decor vormt. Een vrij sobere en lege kamer, met weinig variatie qua beddengoed. Aan de muur hangt een grote foto van hemzelf, ook in bloot bovenlijf. Wat echter het meest opvalt, is dat hij na een tijdje begonnen is met zichzelf via de spiegel te filmen, waardoor we de man amper rechtstreeks te zien krijgen. Een verwijzing naar Plato’s allegorie van de grot?

Consistentie

Voor YouTubesucces is consistentie belangrijk, net als frequentie en herkenbaarheid, zo vertelden vlogsters Céline Schraepen en Talisa Loup ons ooit. Op zes jaar tijd heeft buffcorrell 1012 video’s uitgebracht, dat is ongeveer één om de twee dagen. Zijn volgers weten dus ongeveer wanneer ze een nieuwe video kunnen verwachten – al durft hij er soms wel eens meerdere op één dag te releasen.

Verder heeft hij een vertrouwd recept dat altijd gevolgd wordt, wat goed is voor de herkenbaarheid. Zo luidt de caption van zijn video’s elke keer ‘LET’S GET IT’ en begint hij elke video met een inleiding van een minuutje, waarin hij de song voorstelt terwijl hij zich nog even opfrist. Vooral zijn haar en wenkbrauwen genieten bijzonder veel aandacht.

Artistieke vrijheid

Correll speelt het spelletje niet volgens de opgelegde regels: af en toe zorgt hij voor een kwinkslag met een fantasietje. Zo wordt ‘Rattlesnake’ van King Gizzard & The Lizard Wizard omgedoopt tot ‘Rattlesnack’ en eert hij Oasis met een cover van ‘Champagne Supanova’. Dankzij zijn uitgesproken ‘bam!’ hebben we trouwens eindelijk door dat Björk in het refrein van ‘It’s Oh So Quiet’ niet twee keer na elkaar ‘whaa’ schreeuwt.