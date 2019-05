Première: Ivy Falls laat zich niet kisten in catchy single 'City'

Ze werd lang bestempeld als de zangeres van I Will, I Swear maar met haar soloproject Ivy Falls wil Fien Deman eindelijk haar eigen ding doen. In 2017 bracht ze al een eerste ep ‘Mean Girls’ uit en dit jaar belooft Ivy Falls opnieuw een grote stap vooruit te zetten. ‘Fight Me’ en ‘Overnight’ waren al een voorzichtige aanzet voor een nieuwe ep die dit najaar moet verschijnen. Maar eerst neemt ze je mee naar ‘City’, waarin zangeres Fien Deman opbokst tegen criticasters en hokjesdenkers.

Fien Deman «De eerste ep was voor mij vooral zoeken naar wat ik wilde maken. Nu weet ik hoe Ivy Falls moet klinken en ondertussen heb ik er ook het juiste team voor gevonden om mij te ondersteunen. Mijn eerste nummers waren misschien nog wat braaf en ik denk dat ik nu wel veel scherper uit de hoek kom.»

HUMO Heb je met ‘City’ ook een echte plaats in gedachten?

Deman «Nee, het is eerder figuurlijk bedoeld. Ik heb het eerder over de maatschappij dan een echte stad waar je woont. Het nummer gaat ook over opboksen tegen je omgeving, mensen die je willen aanpassen of in een hokje willen steken. Die kracht proberen we met ons drie ook uit te stralen in de videoclip.»

HUMO In de videoclip van ‘City’ voel je meteen een verbondenheid tussen jou en de danseressen. Is het een bewuste choreografie?

Deman «Ik merk dat mijn nummers vaak gaan over ideeën en problemen waar mijn vriendinnen ook mee worstelen. Zeg maar het wel en wee van een vrouw in haar twintigerjaren. Daarom heb ik heel bewust gekozen voor die meisjes in de videoclip. Ik kende ze niet zo goed, maar al van bij de eerste opnames hadden we een klik. We voelden elkaar goed aan en het was eigenlijk een heel leuke opnamedag.»

HUMO Je vorige single ‘Fight Me’ ging ook over krachtige vrouwen en dat thema keert terug in ‘City’. Gaat je nieuwe ep verder rond dat thema?

Deman «Ik denk het wel, want ik hou ervan om in elk nummer een leuze te steken die mij vooruit helpt. Dingen die ik moet onthouden of lessen die ik geleerd heb. Als je opgroeit dan moet je een dikker vel krijgen en proberen te leren uit je fouten. Sterker worden is dan misschien wel de rode draad.»

HUMO Er is ook steeds meer aandacht voor de problemen en hindernissen waar vrouwen mee te maken krijgen. Beïnvloedt dat ook jouw muziek?

Deman «Ik ben pas 25 en zoals veel mensen in mijn omgeving ben ik op zoek. Ik zie dezelfde uitdagingen bij zowel vriendinnen als vrienden dus ik denk op zich dat iedereen in mijn generatie vaak dezelfde obstakels moet overwinnen. Belangrijk is dat ik probeer om die uitdagingen te zien als interessante dingen die je leven boeiend maken. Ik denk dat de struggles waarover ik zing op zich weinig met gender te maken hebben. Als meisje ben je natuurlijk wel altijd kwetsbaarder en je moet je – ook in de muziekwereld – dubbel zo hard bewijzen. Ik vind het niet erg om die extra moeite te doen, maar ik merk wel dat je als vrouw nog steeds expliciet moet benadrukken dat je je nummers zelf schrijft. Bij I Will, I Swear leek het misschien alsof ik ‘maar’ het zangeresje was, terwijl ik echt hard aan de songs en de lyrics werkte.»

HUMO Voor je nieuwe singles werk je samen met Jasper Maekelberg (Faces On Tv, Balthazar, en Daan Schepers, producer van o.a. Bazart en Warhola. Hoe zorg je er voor dat je sound Ivy Falls blijft?

Deman «Ik vind het als artiest ook wel belangrijk dat je gewoon je ding doet. Ook al werk je samen met een producer die soms andere keuzes voorstelt, moet je toch gewoon je eigen instinct volgen. Ik denk dat ik doorheen mijn vorige nummers bewijs dat de Ivy Falls-sound in mijn smaak, mijn keuzes en mijn stem zit. ‘Fight Me’ is bijvoorbeeld door Sebastiaan Van Den Brande (Amatorski) geproducet en past toch in het rijtje nieuwe singles. Dat bewijst wel dat ik een uitgesproken visie heb en dat ik weet met welke mensen ik kan samenwerken. Ik was ook op zoek naar iemand die me goed kon ondersteunen en het beste in mij naar boven kan halen. Daan Schepers is op dat vlak zeker een goeie match.»