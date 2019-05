TTT-berichten: Woodstock op de schop - Slipknot heeft nieuwe maskers - slapen op de Spice Girls-bus

'Slipknot heeft nieuwe maskers klaar, en omdat angstige tijden vragen om groteske tronies, hebben de leden zich laten inspireren door de vele gezichten van Rik Torfs'

Roger Daltrey, opperhoofd van The Who, heeft zich kwaad gemaakt tijdens een concert in New York: tussen twee nummers door nam Daltrey de tijd om zich uitgebreid te storen aan fans die op de eerste rij een toeter cannabis aan het nuttigen waren. ‘Wie het ook is, daar beneden: fuck you. Ik ben allergisch aan die rook, mijn stem lijdt eronder. You fucked my night’ TTT Met de Who-fans die tijdens het concert uit nostalgie de toiletten van Madison Square Garden vernietigden, had Roger dan weer totaal geen probleem TTT Na gerechtelijk gehakketak is de kogel door de kerk: het festival ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Woodstock zal dan toch kunnen plaatsvinden. De organisatoren van het vernieuwde Woodstock hadden de voorbije weken te kampen met sponsors die hun geld en steun introkken, groepen die afzegden, heibel met vergunningen, en een geval van algemene incompetentie. Maar kijk: een rechtbank heeft geoordeeld dat de sponsors niet kunnen beslissen om het festival te schrappen, zoals ze eerder wel probeerden toen ze doorkregen dat de boel richting een fiasco stevende. Alleen de organisatoren kunnen beslissen de stekker eruit te trekken, werd er geoordeeld. Die doen dat – twee keer raden – natuurlijk níét TTT Goed om te zien dat het originele Woodstock, met op de affiche namen als Sly and the Family Stone, Grateful Dead, Janis Joplin en Jimi Hendrix, nu alsnog van een gepast eerbetoon voorzien zal worden door artiesten als The Killers, Jay-Z, Miley Cyrus, en Imagine Dragons TTT Onterecht niet gevraagd om het Amerikaanse volkslied aan flarden te spelen: STAKE, the artists formerly known as Steak Number Eight. Niet hun schuld. Hun eerste single ‘Catatonic Dreams’ kwam vorige week nochtans precies op tijd, en doet op dat vlak precies wat moet: visitekaartjes in gehoorgangen proppen TTT Heeft ook uit het niets een nieuwe plaat uw richting uitgeslingerd: Wu-Tang Clan. ‘Of Mics and Men’ bundelt de muziek die de Clan geschreven heeft voor de gelijknamige documentaire over zichzelf die momenteel loopt in de VS. De geweldige titel krijgt u er voor niets bij TTT Sluiten zich aan bij die beweging: Thurston Moore, die met zijn Thurston Moore Group binnenkort nieuwe plaat ‘Spirit Counsel’ uitbrengt, PJ Harvey, die vorige week met nieuw nummer ‘The Crowded Cell’ kwam, en Jarvis Cocker, die een vers nummer heeft met de titel ‘Must I Evolve?’ TTT Ook bijna aan een nieuwe worp toe: de carnavalsvereniging Slipknot, die volgens traditie dus ook nieuwe maskers hebben gemaakt. Ga dat vooral zelf zien, en stel net als wij vast dat, omdat angstige tijden vragen om groteske tronies, de leden zich deze keer hebben laten inspireren door de vele gezichten van Rik Torfs TTT Morrissey heeft weer voor beroering gezorgd: tijdens enkele tv-optredens was Mozzer te zien met een badge van ‘For Britain’, de extreem-rechtse Britse partij opgericht door voormalige leden van UKIP die al meermaals in opspraak kwam door ideeën die je, met een beetje kwade wil, als ronduit racistisch zou kunnen interpreteren TTT Eén van die optredens gaf Morrissey in ‘The Tonight Show’, de legendarische Amerikaanse talkshow waarvan huidig presentator Jimmy Fallon nu ook onder vuur is komen te liggen omdat hij zulks zomaar liet gebeuren. Wat die critici dan wel hadden verwacht van Fallon, het soort presentator dat meteen zou gehoorzamen, mocht zijn gast al te luid ‘Lig!’ roepen, is ons een raadsel TTT Even opgesnord voor u: ‘For Britain’ heeft in haar programma kernpunten staan als ‘het einde van politieke indoctrinatie’, ‘immigratie terugdringen’, ‘de islamisatie van het Verenigd Koninkrijk stoppen’ en ‘de Britse cultuur beschermen’ TTT Wellicht wordt met ‘de Britse cultuur’ bedoeld: azijn op je frieten doen, aan de verkeerde kant van de weg rijden, lauw bier drinken, en de moeilijk te onderdrukken neiging vertonen om de godganse wereld te koloniseren maar moord en brand te schreeuwen als er een Indiër curry komt verkopen in jóúw straat TTT En dan zijn we, ondanks dure beloftes en referenda, nog niet van de Britten af: zo heeft het kamp van de herenigde Spice Girls bekendgemaakt dat fans tijdens de Londense concerten van de groep zullen kunnen logeren op de bus waarmee de meiden rondtourden in de film ‘Spice World’ uit 1997 TTT Hebben we ook al maar opgesnord voor u: nee, ook deze bus zal niet stoppen in Brussel-Noord