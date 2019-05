Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig: 'Toen ik Coco ontmoette, nam ik mezelf heel nadrukkelijk voor om altijd eerlijk tegen haar te zijn en oprecht'

Er is veel gebeurd sinds Pepijn Lanen, alias Faberyayo en meest bekend als rapper van De Jeugd van Tegenwoordig, zeven jaar geleden zijn vorige soloalbum dropte, zoals dat in rapperskringen heet. Inmiddels is de Coco naar wie hij dat album vernoemde, zijn vrouw, en de moeder van hun twee kinderen Blake (4) en Mei Milène (1,5).

Het nieuwe album dat in juni verschijnt – hier wordt het ingewikkeld – heet 'Hart', of 'Hartje', of '<3', of 'Hear't. Misschien ook wel niet. De titel is namelijk de hartjes-emoji, zoals te vinden op het toetsenbord van uw mobiele telefoon, afgebeeld op een kiekje van het gezin. Een op het oog alledaagse foto en juist daarom voortreffelijk gekozen, want het dekt de lading van het tedere werk met lome, dromerige tracks volledig. Beluistert u het ijl gezongen nummer ‘Legokastelen’ – Faberyayo is smoorverliefd op zijn gezin.