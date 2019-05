Voor velen is het aartsmoeilijk om de juiste blokmuziek te vinden. Samen met concentratie-expert Stefan van der Stigchel ging Humo op zoek naar de criteria waar je op moet letten, met als resultaat een playlist die je punten aanzienlijk zal optrekken - of op zijn minst de blok aangenamer zal maken.

Luister onderaan dit artikel naar 'Humo's wetenschappelijk verantwoorde blokplaylist'

Van der Stigchel is meteen duidelijk: ‘Zo’n afspeellijst maken is niet evident. Concentratie is iets erg complex, en de minste prikkel kan je uit je concentratie halen. Om zulke storende prikkels buiten te sluiten, luisteren studenten vaak naar muziek. Op die manier bouwen ze als het ware een muur om zich heen om zich af te sluiten van de omgeving. Maar hoe sterk die muur moet zijn, is afhankelijk van persoon tot persoon en situatie tot situatie.’

Genres die veel geluisterd worden tijdens de blokperiode, zijn ambient en neoklassieke muziek – denk aan artiesten als Nils Frahm. Nooit worden ze zoveel gestreamd als voor de examens. ‘Maar wanneer er veel prikkels om je heen zijn, voldoen zulke ingetogen genres soms niet als muur’, aldus van der Stigchel. ‘Wanneer je opgefokt bent, zijn ze dan wel weer ideaal om te kalmeren. Dat werkt ook omgekeerd: wanneer je moe bent, zullen stille pianotoetsen je alleen maar slaperiger maken. In dat geval zijn meer opzwepende, luidere stijlen als trance of techno beter. Het is dus niet onbelangrijk om jezelf de vraag te stellen: ‘moet het energieniveau omhoog of omlaag?’’

Het is bijna onmogelijk om een playlist op te stellen waar iedereen zich in kan vinden, verzekert van der Stigchel ons. ‘Er zijn nu eenmaal veel verschillende genres. Klassieke muziek wordt vaak opgezet tijdens het blokken, maar ik hou dat persoonlijk geen minuut vol. Nee, geef mij dan maar modernere muziek als Jon Hopkins, of hevigere muziek zoals de trance uit de beginjaren van Tiësto en Armin Van Buuren. Die muziek is gemaakt om mensen in vervoering te brengen.’

Maar zijn er dan geen gemeenschappelijke criteria die goede studeermuziek verbinden? ‘De even simpele als cruciale voorwaarde, is dat je kiest voor muziek die niet om de aandacht vraagt. Die geen afleiding vormt.’ Om daarvoor te zorgen, zijn er volgens van der Stigchel drie criteria waar je rekening mee moet houden.

1. Vermijd korte nummers

Van der Stigchel «Er mogen niet te veel onderbrekingen zijn, want verandering trekt de aandacht. Probeer daarom altijd te kiezen voor langere nummers.»

2. Ga voor instrumentaal of een taal die je niet helemaal machtig bent

Van der Stigchel «Wat je zeker niét mag doen, is muziek in de eigen taal luisteren. Je brein gaat automatisch die tekst verwerken, en dat werkt enorm afleidend. Tegenwoordig zijn jongeren over het algemeen erg vaardig in het Engels, dus ook met die taal moet je opletten, zeker als de zanglijnen op de voorgrond komen. Instrumentale muziek is het veiligst, maar ook met pakweg Ijslands doe je als Nederlandstalige bijvoorbeeld niet veel verkeerd.»

3. Vermijd te heftige veranderingen

Van der Stighel «Het is erg afleidend wanneer er plotse tempowisselingen gebeuren in een nummer. Of een grote break, denk aan een opbouw die gevolgd wordt door een drop. Zulke muziek is net gemaakt om de aandacht te trekken. Nee, tijdens het studeren heb je muziek nodig die voor een trance zorgt: lange, uitgerokken stukken die repetitief is en een gewenning in je brein veroorzaakt.»

De Playlist

Nee, evident was het niet, maar na uren zwoegen slaagden we er toch in om een afspeellijst samen te stellen die je mogelijks door de blok loodst. Toch vergt de lijst een woordje uitleg, want zoals Van Stighel zei, werkt niet elke soort muziek even goed op elk moment. Onze playlist begint rustgevend, met ambient en neoklassieke muziek. Vanaf Sigur Rós en Mogwai gaan we even de postrock-toer op, met af en toe wat zang (maar nooit op de voorgrond). Via WIFE schakelen we subtiel over naar electronica met hier en daar een hiphopbeat, om te eindigen met oppeppende techno en trance.

Volg onze afspeellijst op Spotify, want tijdens de blok zal hij verder aangevuld worden.