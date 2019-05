Vito geniet van de verveling en de zon op nieuwe single 'Hot Young Girl'

Nu de zon weer door het wolkendek durft te piepen, steek ook Vito zijn neus weer aan het venster. In maart bracht hij zijn debuutep ‘Man With Feelings’ uit, een verzameling meanderende indierocknummers die doen denken aan Kurt Vile en Mac DeMarco . Vandaag, niet toevallig op de verjaardag van Bob Dylan , brengt hij opnieuw een nummer uit: 'Hot Young Girl'.

HUMO Je bracht in maart nog maar je debuut-ep uit, en nu al een nieuwe single. Kon je niet blijven stilzitten?

Vito «Zo zou ik het niet noemen. Mijn ep heet ook ‘Man with feelings’ en daarop laat ik mijn emotionele kant zien. Ik wou die zeker niet wegstoppen maar daardoor had ik ook nood om iets luchtigs te maken als tegenwicht.»

HUMO ‘Don’t know what to talk about, I just want to write a song,’ zing je al meteen. Mogen we dat lettelijk nemen?

Vito «Ja, soms kan je heel letterlijk interpreteren wat ik zing. Gewoon muziek spelen, niet zo veel te zeggen hebben en je wat vervelen: dat is die ongedwongen sfeer die ik in het nummer probeer te vatten. Het moet niet altijd over serieuze onderwerpen te gaan. Eigenlijk gaat het nummer vooral over je vervelen, buiten komen en samen een koffietje gaan drinken.»

HUMO Je brengt het nummer speciaal uit op de verjaardag van Bob Dylan. Wat betekent Dylan voor jou?

Vito «Toen ik gitaar leerde spelen, deed ik dat met bijna uitsluitend nummers van Dylan. Niet met de ambitie om ook echt zelf liedjes te schrijven, het fascineerde me gewoon. Later heb ik hem ook live aan het werk kunnen zien en dan had ik wel het gevoel alsof ik eventjes een opa had. Hij is mijn grootste idool en een grote inspiratiebron.»

HUMO Hoe heb je hem leren kennen?

Vito «Mijn vader (Dirk Dhaenens van Derek & The Dirt) maakt ook muziek en bij ons thuis liggen echt alle platen van Bob Dylan. Ik begon er dan zelf in snuisteren en las zelfs boeken met zijn lyrics.»

HUMO Favoriete platen of nummers?

Vito «Op dit moment is het ‘Romance in Durango' van de plaat ‘Desire’, maar dat verandert constant. Als ik een plaat moet kiezen, zou ik voor ‘Time Out of Mind’ kiezen. Toen ik dertien jaar was, heb ik bijna de hele zomer lang met de rolluiken dicht op mijn kamer zitten luisteren. Die plaat had heel veel impact op mij.»

HUMO Vandaag (24 mei) speel je het voorprogramma van dEUS voor een volle Ancienne Belgique. Nerveus om te openen voor een van de meest legendarische Belgische bands?

Vito «Niet echt eigenlijk, de manier waarop het tot stand gekomen is, stelt me wel gerust. Tom Barman had mij eens live aan het werk gezien en riep van achterin het publiek 'goeie show, man!'. Ik had hem eigenlijk niet meteen herkend, tot mijn manager zei 'dat is wel Tom Barman hé'.»