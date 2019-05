Stake herrijst: 'Onze nieuwe naam betekent 'stijve lul' in het Zweeds'

Uit de assen van Rock Rally-winnaar Steak Number Eight herrees Stake, en vandaag is er een eerste ep 'Catatonic Dreams'. Die is momenteel enkel nog maar op vinyl te krijgen, in een sobere hoes die doet denken aan ninetiestechno. Op de vooruitgeschoven single klinkt de band alvast meer rechttoe rechtaan dan voordien, maar gitarist Cis Deman is duidelijk: ‘Je blijft horen dat wij het zijn, hoor’.

HUMO Hoe voelt het om een eerste plaat uit te brengen onder de naam Stake?

Cis Deman «Echt megagoed. We hebben er lang aan gewerkt en het is een verademing na de crisisperiode die we vorig jaar hebben gehad. We waren toen allemaal bezig met persoonlijke dingen; onze eigen levens, relaties, gezondheid... Maar nu staan we weer te popelen om muziek te maken en te horen wat de fans ervan vinden. Vanavond gaan we repeteren voor ons eerste show in Amsterdam, en we hebben er zoveel zin in.»

HUMO Heeft die crisisperiode invloed gehad op de inhoud van de ep?

Deman «Het is een nogal destructieve plaat. 'Everybody knows' gaat over morbide romantiek. Ook de derde song, 'The Kindly Ones', die geschreven en ingesproken werd door de ex-vriendin van Brent, gaat logischerwijs over dat thema. Onze single ‘Catatonic Dreams’ heb je wellicht al gehoord. Ik heb de lyrics geschreven, met in het achterhoofd een zombie-apocalyps. Brent (Vanneste, frontman, red.) heeft de tekst afgewerkt, maar die interpreteerde het als 'de politici die alles kapotmaken’ (lacht).»

HUMO In hoeverre is Stake een andere band dan Steak Number Eight?

Deman «We klinken meer nineties! Het gaat een beetje de grungy kant uit. Minder atmosferisch dan vroeger, maar meer in your face . Onze sound is niet compleet veranderd hoor, maar het 'wah'-effect in 'Catatonic Dreams' zouden we vroeger bijvoorbeeld niet gebruikt hebben. Die song is trouwens ontstaan uit een oud idee van Brent, uit de Steak-periode. En zo hebben we wel meer riffjes afgestoft.»

HUMO Stéphane Misseghers (dEUS, Almighty Mighty) producete de ep. Een opvallende keuze, als metalband.

Deman «We hebben gezocht naar producers in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, maar toen we eens in Gent op café zaten met Stéphane, werd het meteen duidelijk dat hij het moest worden. Niemand was zo enthousiast als hij, en hij had meteen verschillende ideeën. Liever een enthousiaste producer dan eentje waarbij je een b- of c-band bent.

»Stéphane leek vanaf onze eerste dag samen meteen een chef, die met de vuist op tafel durfde slaan. Hij heeft erg veel bijgedragen, zoveel dat we soms dachten: 'gast, stop eens met zoveel bij te dragen' (lacht). Zijn ervaring met het schrijven van popsongs heeft ervoor gezorgd dat er meer structuur zit in onze nieuwe muziek. Hij is heel perfectionistisch, en zijn ervaring op de drums was een zegen voor Joris (Casier, drums, red.). Stéphane was een godsent voor deze ep.»

HUMO Jullie naamsverandering heeft het effect van een promostunt gehad. Was dat de bedoeling?

Deman «Nee, we wilden écht het hoofdstuk Steak Number Eight afsluiten (de band was vernoemd naar een nummer van de overleden broer van Brent Vanneste, red.). Toen we besloten van naam te veranderen, hebben we natuurlijk wel nagedacht over een goéie nieuwe naam. Stake klinkt beter en catchier wanneer je bijvoorbeeld met een Amerikaanse band als Mastodon tourt. In het Zweeds betekent onze naam blijkbaar wel 'stijve lul' (lacht).»

