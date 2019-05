TTT-berichten: Moby ging op date met Lana Del Rey - Kim Kardashian bevalt van een psalm en het testament van Aretha Franklin is terecht

'Nu Whitney Houston als hologram bestaat, is het een pak lastiger voor Bobby Brown om haar nog arbeidsongeschikt te meppen'

Ze stond niet op een lijst vorige zondag, maar toch zijn het moeilijke dagen voor Ariana Grande. De populaire anderhalve meter kreeg vorige week een dagvaarding in de bus. Paparazzo Robert Barbera beweert dat Ariana het auteursrecht heeft geschonden: ze had kiekjes van zichzelf getweet die hij had gemaakt TTT Barbera eist 25.000 dollar van de zangeres, die voortaan wel twee keer zal nadenken voor ze nog eens foto’s van zichzelf tweet. Dat iemand spoedig Ruben Van Gucht op het hetzelfde mag betrappen TTT En dan zeggen dat het al niet bepaald lekker liep voor Ariana: vorige maand nog dropte iemand per drone neonazistische pamfletten voor de deur van de concertarena in Sacramento waar ze later die avond zou optreden TTT ‘De pers is de vijand,’ viel te lezen op de flyers, alsook de waarschuwing dat de media en de overheid geïnfiltreerd zouden zijn door ‘prostituees en misdadigers’. Hoe het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang precies tot in Sacramento is geraakt, is nog onduidelijk TTT Ons strafblad is trouwens nog maagdelijk blanco, wat maar één ding kan betekenen: we moeten dringend onze uurprijs optrekken TTT Kanye West en Kim Kardashian hebben hun vierde kind Psalm gedoopt TTT Naar verluidt was Jsupiler lang in de running, tot de bierbazen zich in de voet schoten met hun gelukwensen aan Sam Bettens TTT Gevonden: het testament van Aretha Franklin. Sabrina Owens, het nichtje van Franklin, vond tantes laatste wilsbeschikking naar eigen zeggen ‘onder de zitkussens van een sofa’. Allemaal goed en wel, maar haar afstandsbediening heeft ze nog altijd niet terug TTT Gek is dat: hoewel er na de dood van Franklin verspreid werd dat ze geen testament nagelaten had, zijn er sindsdien – de truc met de zetel meegeteld – al vier wilsbeschikkingen ontdekt. Een mens zou nog denken dat ze ergens een drukpers had staan TTT Geleerd uit ‘Then It Fell Apart’, de autobiografie van Moby: voor Lizzy Grant voorgoed Lana Del Rey werd, zou ze nog een tijdlang iets hebben gehad met de vriendelijke vleesklak. Volgens Moby hebben de twee een tijdje gedatet in 2006, en vond hun eerste afspraakje plaats in – hoe romantisch – een veganistisch macrobiotisch restaurant TTT We zijn geneigd Moby te geloven, want zoiets verzin je niet TTT Lichtjes gerelateerd nieuws: Natalie Portman, die óók als voormalige amant voorkomt in ‘Then It Fell Apart’, ontkent ondertussen in alle toonaarden dat ze ooit in een relatie verwikkeld was met Moby, en vindt het naar eigen zeggen bijzonder storend dat hij die verzonnen verhalen in z’n boek heeft verwerkt TTT Portman: ‘Ik was verrast dat hij die periode waarin ik hem kende, beschreef als een relatie. Ik herinner me het anders: een veel oudere man die zich creepy gedroeg tegenover een 18-jarige’ TTT Moby blijft achter zijn versie van de feiten staan, en voegde eraan toe dat hij in Portmans plaats ‘wellicht ook spijt zou hebben van hun korte relatie.’ Niettemin: als het niets wordt met dat boek kan Moby nog altijd, de Berlijnse Muur achterna, stukjes van zijn afbrokkelende geloofwaardigheid verkopen TTT Aan fake popsterren geen gebrek dezer dagen, en de markt is nog niet verzadigd: ook de erfgenamen van Whitney Houston hebben nu meegedeeld dat er binnenkort een hologramversie van de zangeres op tour zal vertrekken. Bijkomend voordeel: nu ze nog uitsluitend uit ijle lucht en wit licht bestaat, wordt het voor Bobby Brown een pak lastiger om Whitney nog arbeidsongeschikt te meppen TTT Net als Whitney terug na een lange afwezigheid: The Hives. De comebacksingle die daarbij hoort, heet ‘I’m Alive’, waarbij alle overeenkomsten met Whitney dan ook ophouden TTT Madonna, wier doortocht op het Songfestival geen klinkend succes was, heeft daags na het non-optreden de beelden ervan op YouTube geplaatst. Moedig, ware het niet dat haar versie toch ietwat verschilde met die die miljoenen mensen live hadden gezien – en helaas ook gehoord TTT Zo klonk ‘Like a Prayer’, in tegenstelling tot tijdens de uitzending, plots niet meer alsof het gezongen werd met de toonvastheid van Carl Berteele die achterop de motor over een kasseistrook dokkert tijdens Parijs – Roubaix. Met dank aan copieuze hoeveelheden autotune natuurlijk, in die mate zelfs dat het gejoel van het publiek tussen de nummers gewoon méé bewerkt werd. Ga dat zien, en klik ook één van de vele filmpjes aan die het origineel met de bewerkte versie vergelijken TTT Met ‘bewerkte versie’ bedoelen we trouwens het optreden, niet Madonna zelf.