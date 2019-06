De 10 geheimen van Best Kept Secret 2019 (+playlist)

Haal uw Quechua-tent en ruime collectie Dafalgan Fortes van onder het stof, want Best Kept Secret trapt op 30 mei het festivalseizoen af in Nederland én België: het festival vindt dan wel plaats in Hilvarenbeek nabij Tilburg, één op de drie bezoekers komt uit België. Headliners Bon Iver, Kraftwerk en Christine & The Queens kent u natuurlijk. Maar wat met al die kleine namen op de affiche? Humo onthult 10 geheimtips. Niet doorvertellen, hè!

(Luister onderaan dit artikel naar de bijhorende playlist, aangevuld met andere boeiende acts van Best Kept Secret 2019)

Julien Baker: vrijdag 15.45 op TWO.

Twee derde van de indiesupergroep Boygenius (check ‘Me & My Dog Live at WFUV’) staat op Best Kept Secret: Lucy Dacus en Julien Baker. Alleen Phoebe Bridgers ontbreekt: zij is op wereldtournee met Conor Oberst van Bright Eyes. Julien Baker heeft een klok van een stem en schrijft kleine liedjes die zich het liefst diep in je hart nestelen. Start het festivalweekend met een traantje!

Priests: vrijdag 21.15 op FIVE.

Priests is een knotsgek postpunktrio uit Washington, met een furieuze Katie Alice Greer als frontvrouw. Verwacht snedige songs met hoekige gitaarriffs en bovenal een karrevracht aan passie en overgave. Een voorproevertje? Probeer ‘JJ’ eens uit.

Shame: vrijdag 1.00 op FIVE.

Punk lééft! Samen met IDLES zet Shame punk terug op de kaart. Ze komen allebei uit Groot-Brittannië: na de Brexit hebben zij wel iets om boos over te zijn. Shame laat festivalpodia het liefst in puin achter. ‘One Rizla’ is een optater van een song, terwijl ‘Friction’ melancholisch blauw kleurt.

Hop Along: zaterdag 13.45 op FIVE.

Frances Quinlan zou in eender welk land met de vingers in de neus ‘The Voice’ winnen: krijg maar eens géén kippenvel wanneer haar stem overslaat in indierockhitjes ‘Waitress’ en ‘How Simple’. Collega’s Snail Mail en Cate Le Bon zijn zeer zeker de moeite, maar de songs van Hop Along blijven toch altijd iets langer nazinderen.

Phosphorescent: zaterdag 16.00 op ONE

Het wonderlijke nummer ‘Song for Zula’ is eigenlijk al voldoende reden om naar Phosphorescent te gaan kijken. Maar Matthew Houck heeft nog véél meer moois te bieden, zoals ‘Wolves’, ‘My Dove, My Lamb’ en ‘Los Angeles’. Als je je tijdens het optreden afvraagt waarom Houck zo loert naar zijn toetsenist: Jo Schornikow is tevens zijn vriendin, met wie hij al twee kinderen heeft. Onze man over Phosphorescent in de Botanique: ‘Na zo’n concert kon je alles weer aan.’

Death Grips: zaterdag 19.00 op TWO.

Niet voor gevoelige luisteraars: Death Grips, een trio dat in de underground de afgelopen jaren een weergaloos oeuvre met harde hiphop heeft opgebouwd. Death Grips speelt altijd in de zesde versnelling, met een overweldigende show als gevolg. Humo’s recensent was onder de indruk vorig jaar in de AB: ‘Je kon op een willekeurig moment de zaal rondkijken en van eenieders ogen de rampspoed aflezen. En, welja, extase.’

Big Thief: zondag 14.15 op TWO.

De fonkelnieuwe Big Thief-plaat ‘U.F.O.F.’ is niet alleen verplicht voer voor alle muziekliefhebbers, maar ook voor iedereen die zich ooit moederziel alleen heeft gevoeld. Humo’s (fvd) deelde er een zeldzame vijf sterren aan uit: ‘Als de groep op hun volgende plaat nog eens zo’n zevenmijlssprong maakt, breekt Big Thief in 2020 door zoals The War On Drugs dat in 2014 deed.’ Wees een goede hipster en ga kijken voor Big Thief definitief doorbreekt.

Liz Phair: zondag 16.45 op ONE.

Met Snail Mail, Lucy Dacus, Hop Along en Cate Le Bon is er geen tekort aan vrouwelijke indierockers in Hilvarenbeek. Maar Liz Phair was in de jaren 90 het vreemde eendje in de bijt: ze maakte gitaarmuziek in een nog door mannen gedomineerde wereld. ‘Exile In Guyville’, één van de beste platen aller tijden volgens Rolling Stone Magazine, is een meesterwerkje met ‘Divorce Song’ en ‘Fuck And Run’ als hoogtepunten. Leuk weetje: Snail Mail speelde ooit in de coverband Lizard Phair.

Kate Tempest: zondag 19.19 op FIVE.

Poëzie op een rockfestival? Kate Tempest maakt het rock-‘n-roll: ze spuwt haar gedichten met een heerlijk Britse tongval boven pissige beats. ‘Europe Is Lost’ is een anthem tegen de Brexit, ‘We Die’ is de soundtrack van een obscuur feestje en ‘Firesmoke’ is haar eigenzinnige versie van een liefdeslied: ‘Is this how it feels to feel certain? Because for so many years my love has been a burden.’ Zo schoon!

Lizzo: zondag 22.10 op FIVE.

De Amerikaanse zangeres Lizzo is de wereld aan het veroveren. Haar songs zitten vol levensvreugde en haar dwarsfluit Sasha heeft meer Instagram-volgers dan u. Op Rock Werchter staat ze vroeg geprogrammeerd, op Best Kept Secret staat ze op haar plaats: als feestelijke afsluiter van het favoriete podium van de muziekontdekker. Een amuse-bouche? Zoek ‘Lizzo Juice Coachella 2019’ op YouTube: de geluidsinstallatie valt uit maar Lizzo blijft overeind. Een ster in wording.

De Playlist