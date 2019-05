TOUTPARTOUT sessions: Marissa Nadler bezingt haar liefdesperikelen in het Gentse stadhuis

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag pakt Marissa Nadler de pacificatiezaal van het Gentse stadhuis in.

Marissa Nadler gaat terug naar de kern en brengt het prachtige ‘Poison’ solo, origineel een duet met John Cale van The Velvet Underground. Haar dromerige gitaarwerk is de ruggengraat van dit prachtig maar onheilspellend nummer, geschreven als conversatie tussen een koppel, over hun twijfels aan elkaar in de liefde. 'Ik hoop dat het een portret schept van onvergetelijke intense momenten van contemplatie in een relatie', zegt Nadler.

De breekbaarheid van het nummer dringt pas echt door wanneer je beseft dat het opgenomen is in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis, de zaal waar Gentenaren elkaar volmondig het jawoord geven.

Het stadhuis is een echte bezienswaardigheid met zijn contrasterende gevels. De gevel aan Hoogpoort heeft een flamboyante laatgotische stijl, tegenover de renaissancestijl aan de kant aan Botermarkt, waar je Italiaans geïnspireerde Dorische, Ionische en Korinthische driekwartzuilen en pilasters kan terugvinden. In de nissen van de gevels zie je de Graven van Vlaanderen.

Nadler bracht vorig jaar het goed onthaalde album ‘For My Crimes’ uit. In tussentijd zat ze niet stil. Naast een Europese tour en een samenwerking met John Cale, bracht ze ook het experimentele album ‘Droneflower’ uit in samenwerking met Stephen Brodsky die u misschien kent van Cave-In, Mutoid Man of Converge.

Vandaag kondigt ze een nieuwe Europese tour aan, te beginnend bij Leffingeleuren op 14 september, tevens de enige Belgische stop! Meer info, shows en tickets vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.