Dans komt naar de festivals: Lizzo en Christine and the Queens nemen komend weekend een bataljon dansers mee naar Best Kept Secret

Vier mannen op een podium, drie met een gitaar om de nek, eentje achter de drums? Ja, leuk: een festival kan niet zonder en we hopen de traditioneel vormgegeven bandjes nog vele jaren te verwelkomen op de podia van Biddinghuizen tot Hilvarenbeek en Landgraaf. Maar de laatste jaren is het podiumplaatje op de grote zomerfestivals behoorlijk aan het veranderen. De klassieke, vierkante bandpose maakt plaats voor beweeglijke spektakelstukken, waarbij de festivalganger ogen tekortkomt en nauwelijks tijd heeft nog naar dat blokkenschema te staren.

Goed nieuws voor de liefhebbers – en dat zou iedereen moeten zijn: seizoen 2019 wordt het festivaljaar van de dans, óp het podium maar natuurlijk ook daarvoor, in het veld of onder het tentdak. Het heeft even geduurd, maar hoera: de choreografieën trekken in één vloeiende dansbeweging op naar de festivalweiden.

Hoe geestverruimend een dansshow kan zijn, merkte Lowlands vorig jaar. Op zondag ontbrandde een spetterend en kleurrijk dansspektakel in de grote Alpha-tent, waar drie dagen lang vooral veel van die geblokte bandjes hadden gestaan. Dua Lipa trad aan met haar dansgroep (en o ja, op de achtergrond ook een band) en zij kopieerde stukken uit de bekende choreografieën van haar clips IDGAF en New Rules naar het hoofdpodium in Biddinghuizen.