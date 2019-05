Nederlander Stippenlift maakt eightiesmuziek voor depressieve millennials: 'Ja, ik ben zelf een internetnerd'

Nederlander Hugo van de Poel (31) begon amper drie jaar geleden met muziek maken, maar heeft ondertussen al 4 platen uit. Faberyayo van De Jeugd Van Tegenwoordig zette zelfs zijn eigen album on hold om een samenwerking met Stippenlift voorrang te geven. Vandaag – op zijn verjaardag – bracht van de Poel zijn nieuwe ep ‘Sip’ uit, waarop vier melancholische songs staan die knipogen naar de eighties. ‘Ja, ik ben zelf een depressieve internetnerd’.

HUMO Je doopte je genre drie jaar geleden tot ‘depriwave’. Vanwaar die naam?

Hugo van de Poel «Ik had - en heb nog steeds - moeite met het omschrijven van mijn muziek. Het is een soort van synthpop in het Nederlands maar dan met een sterke thematiek. Mijn goede vriend Betonkust (Nederlandse artiest, red.) kwam plots met de term depriwave, en ik vond 'm heel passend. Mensen weten meteen wat ze kunnen verwachten.»

HUMO Net als je artwork, verwijst je naam naar vaporwave, een nichemuziekstijl uit de hedendaagse internetcultuur.

Van de Poel «Het internet is een plek waar gevoelens makkelijker geuit worden dan in het echte leven - op Tumblr komen mensen bijvoorbeeld sneller uit voor hun zwaktes. Mensen vinden er herkenning. Vaak worden zulke gevoelens verbonden met een bepaalde esthetiek, die meer dan eens verwijst naar de jaren 80 en 90.»

HUMO Er is veel kritiek op onze maatschappij omdat iedereen op sociale media gelukkig wil lijken en het perfecte leventje nastreeft. Toch merk ik dat thema's als depressie en nihilisme tegenwoordig heel bespreekbaar zijn op het web - zij het vaak in de vorm van memes of muziek.

Van de Poel «Dat zie ik ook. Op Instagram of Facebook zegt niemand ‘het gaat niet goed met me’. Wanneer je je problemen zomaar op tafel gooit, worden mensen ongemakkelijk. Maar als je een prentje deelt met een veel extremere, grappige uitspraak, vindt iedereen het minder confronterend. Daarom probeer ik ook met mijn muziek wat verlichting te brengen bij mijn zwaardere teksten.»

'Een fan kwam me eens vragen: 'Gaat het wel me je?''

HUMO Soms lijkt het wel alsof depressie verheerlijkt of op z'n minst geromantiseerd wordt op het internet. Is dat geen gevaarlijke trend?

Van de Poel «Die 'depression is fashion'-kritiek bestaat al langer. Onder tieners kan het wel gebeuren dat ze extra depressief willen overkomen, zodat ze zich met de memes kunnen identificeren. Maar zulke zware boodschappen komen wel uit echte menselijke emoties voort. Vroeger waren zulke gevoelens niet zichtbaar, nu wel. In de niche is er misschien wat overkill, maar ik denk dat mensen er vooral een relativeringsvermogen door ontwikkelen.»

Kantoorjob

HUMO Kan iedereen zich in je teksten vinden?

Van de Poel «Niet iedereen. Ik ben dan ook met muziek begonnen als persoonlijke uitlaatklep. Aanvankelijk dacht ik: 'het zou leuk zijn als er vijf mensen zijn die zich herkennen in mijn songs'. Uiteindelijk blijken het er toch veel meer te zijn dan verwacht.»

HUMO Zijn je fans dan allemaal depressieve muzieknerds?

Van de Poel «Niet allemaal... (aarzelt) Maar wel veel. Zoiets is natuurlijk moeilijk af te leiden uit hun gezicht of instagramprofiel.»

HUMO Ben je zelf een depressieve internetnerd?

Van de Poel «Ja. Makkelijke vraag (lacht).»

HUMO Hoe reageren familieleden en collega's (van de Poel heeft ook een kantoorjob, red.) op je zware teksten?

Van de Poel «Mensen zijn meestal niet zo direct. Ik maakte een nummer met Faberyayo getiteld 'Help ik wil dood', maar niemand heeft me gevraagd waar dat gevoel vandaan kwam (lacht). Het is een comfortabele positie, hoor. Mensen zien mijn teksten als artistieke vrijheid, als zelfreflectie. Ze weten dat wel te waarderen.

»Na een concert kwam er wel eens een toeschouwer naar mij die op de psychiatrie werkte, en zei 'heel leuk optreden. Maar gaat het wel met je?' (lacht).»

Supermarkt

HUMO Je nieuwe ep 'Sip' bevat ook wat maatschappijkritiek.

Van de Poel «Ik heb een lijstje met thema's waarover ik nog wil zingen, vaak over niches in het gevoelsleven waar nog geen liedjes over gemaakt zijn. Ik vind het belangrijk dat er een inhoudelijke boodschap achter mijn songs zit. Als fans dan meeneurieën, kunnen ze dat gevoel of thema ook een soort van positieve plek geven.

»'Leven is een keuze' gaat over dat je het leven alleen maar lijkt te kunnen leiden op de manier waarop het is voorgeprogrammeerd. Als je daaruit wilt breken, wordt het lastig. 'Op zoek naar liefde' gaat daar ook over, maar evengoed over mensen om mij heen die het gevoel hebben dat ze iemand anders nodig hebben om compleet te zijn.

»Ik maakte eerder al een nummer over euthanasie, maar 'Lang duurt het leven' en 'Leven is een keuze' - de titels zeggen al veel - gaan daar ook deels over. Met die eerste wil ik zeggen: 'het hoeft niet, maar áls je het doet, maak er dan wat van'.»

HUMO Je thema’s zijn soms ook gewoon banaal. Dan denk ik aan ‘Halfvolle melk’

Van de Poel «Daar zit dan weer helemaal geen betekenis achter. Ik zing ook vaak over de supermarkt, maar ik moet eens aan diepe soul searching doen om erachter te komen waarom dat thema me zo aanspreekt.»

'Sip' is sinds vandaag te beluisteren.