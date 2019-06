TTT-berichten: Pavement, The Mars Volta en Dotan maken een comeback - Moby duikt onder

TTT De metalmaskerade Slipknot heeft een nieuw groepslid aangeworven om hun onlangs ontslagen biervatenpercussionist Chris Fehn te vervangen. Jolig, alleen weet niemand zeker wie de eveneens gemaskerde nieuweling dan wel mag zijn. Gevraagd naar de identiteit van zijn nieuwe collega wou Shawn Crahan, in de groep beter bekend als ‘de clown’, enkel het volgende kwijt: ‘It’s nobody’s fucking business’

TTT Nu, mocht tijdens het volgende Slipknotconcert blijken dat die nieuwe z’n biervat eerst zelf leegdrinkt alvorens erop te meppen, dan weten we in elk geval waar Jan Penris dezer dagen mee bezig is

TTT Viert, want de kans dat Pavement in de nabije toekomst nog eens samenkomt is ‘realistisch’. Zo liet Stephen Malkmus zich vorige week ontvallen tijdens een podcast van Rolling Stone: ‘Alles is mogelijk. Als mensen geïnteresseerd zouden zijn, dan ik ook’

TTT Er moet iets in de lucht hangen: Cedric Bixler-Zavala van At the Drive-in heeft ondertussen bekendgemaakt dat hij zich binnenkort aan een reünie van The Mars Volta waagt. Wie de eerste keer niet helemaal doorhad waarover The Mars Volta het had op platen als ‘The Bedlam in Goliath’ en ‘De-Loused in the Comatorium’ – kom, handen omhoog – krijgt dus nog een kans

TTT De Nederlandse zanger Dotan timmert ook al aan een soortement comeback. U herinnert zich Dotan misschien als die kerel die een legertje aan valse accounts liet oprichten op sociale media: onbestaande fans die vervolgens iedereen Dotans ketelmuziek probeerden op te dringen

TTT ‘Numb’, het nieuwe nummer, zou volgens Dotan, de stakker, gaan over de moeilijke periode in z’n leven die aanbrak toen zijn bedrog aan het licht kwam

TTT Op sociale media werd enthousiast gereageerd. Tot alle accounts waar Dotans zélf achter zat geschrapt werden

TTT Ook bekend met één of twee truken van de foor: Moby, die alle geplande lezingen over z’n autobiografie ‘Then It Fell Apart’ geschrapt heeft na twijfel over het waarheidsgehalte van zijn boek. Vorige week meldden we nog hoe Natalie Portman met klem ontkende ooit een relatie gehad te hebben met Moby. Moby stond eerst nog achter zijn versie van de feiten, maar verontschuldigde zich vorige week dan toch, en liet weten even onder de radar te duiken

TTT Goede soundtrack voor bij het lezen van Moby’s boek: ’s mans eigenste ‘Disco Lies’ – ‘oooh, how could you lie’. Maar genoeg nu over Moby, straks denkt hij nog dat wij ook een oogje op hem hebben

TTT Nog maar net hun reünie achter de rug maar al last met Test Aankoop: de Spice Girls. Omdat het geluid op hun eerste paar concerten ronduit ruk was, ondergaan de dames momenteel een digitaal fluitconcert

TTT Markant: ook zij die wél konden horen wat er zich op het podium afspeelde, hebben het over een lawaai dat gewoonweg niet te harden was

TTT Ariana Grande is de nieuwste artieste die de twijfelachtige eer geniet vereeuwigd te worden in wassen vorm. Volgens fans lijkt het wassen beeld totaal niet op Ariana, maar gelukkig was er nog het nieuwsplatform Vice om duidelijkheid te scheppen: ‘Ariana Grande’s wax figure is her, minus pretending to be black.’ Auw

TTT Afronden in hogere sferen: ene Eliot Curtis, liefhebber van synthesizers allerhande, wilde een ouderwetse Buchla Model 100 restaureren die al sinds de jaren 60 in een donkere kamer stond te verkommeren. Alles liep gesmeerd, tot de man in het instrument een onbestemd, gekristalliseerd residu aantrof. Geen partij voor een goeie vod en wat poetswerk, dacht Eliot – tot hij een licht tintelend gevoel kreeg in de vingers. Een negen uur durende acid trip later bleken de kristallen niets minder dan voortreffelijk bewaarde lsd te zijn

TTT Huiswerk tegen volgende week: allemaal aan een piano likken