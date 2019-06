TOUTPARTOUT sessie: Valley Maker bezingt het leven aan de toog van Bar Mirwaar in Gent

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag speelt Valley Maker in het Gentse café Bar Mirwaar.

Seattle staat alom bekend als bakermat van de grunge, met bands als Pearl Jam en Nirvana natuurlijk als belangrijkste voorbeelden, maar ook in de onderbuik van de stad pruttelt er aardig wat talent. Neem nu singer-songwriter Austin Crane, frontman van Valley Maker en Seattleite. Als doctoraatstudent Sociale Geografie lonkte hem een grijze wetenschapperstoekomst tegemoed, maar het muzikantenbloed kruipt waar het niet gaan kan en dus vond Crane zijn uitlaatklep in de muziek.

Als Valley Maker bracht hij vorig jaar nog zijn derde album 'Rhododendron' uit. Daarop bezingt hij moeilijke onderwerpen als existentiële vragen, tijd, migratie, connectie, grenzen en politiek terwijl hij klinkt als een Kurt Vile die eens De Tijd heeft gelezen. Zelf zegt hij zijn inspiratie te vinden bij Jason Molina (Songs: Ohia), Gillian Welch en Bill Fay en dat is duidelijk hoorbaar in zijn meanderende en mijmerende songs.

In het Gentse café Bar Mirwaar zingt Crane 'Baby, In Your Kingdom', een nummer over tegenstellingen, niet ingeloste verwachtingen en de tand des tijds. Materie die het best door te spoelen is met een frisse pint dus. Het café ligt op een boogscheut van het Gravensteen en dient als decor voor deze prachtige sessie. De lampen boven de zwarte toog zijn ontworpen door de Hasseltse Reinout Hiel en hebben een bijzonder spiegeleffect. Ook de rode bekleding van de banken was oorspronkelijk ontworpen voor de renovatie van de Brusselse Muntschouwburg. Bovenal blijft het geesteskind van Eric Smout en Ann Dengis een echt doorspekt muziekcafé.

Vandaag kondigt hij een nieuwe Europese tour aan! Meer info, shows en tickets vindt u hier.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.