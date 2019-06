TTT-berichten: Elton John wordt geknipt - metal maakt slechte chauffeurs en Blondie schrijft een boek

'Elton John is boos omdat de Russen de gay scènes uit 'Rocket Man' hebben geknipt en de film verbasteren tot 'Spoetnik Man''

Elton John is boos. In Rusland, het soort democratie waar ‘vrije verkiezingen’ gewoon betekent dat je mag kiezen of je met je linker- dan wel je rechterhand op Poetin stemt, is er een overijverige censor aan de slag gegaan met ‘Rocketman’, het verfilmde levensverhaal van Elton TTT De Russische versie van de film vertoont gevoelig minder homoseksuele scènes dan in andere landen: het gevolg van een Russische wet tegen ‘homoseksuele propaganda’, in 2003 in het leven geroepen door – één keer raden – Vladimir Poetin TTT Dat de titel op de koop toe verbasterd werd tot ‘Spoetnik Man’, daar is Elton evenmin over te spreken TTT Prima leesvoer voor wie de zomerdagen straks noodgedwongen binnenskamers zal moeten doorbrengen, revaliderend van een slag van de molen: Gibby Haynes, frontman van de in besloten kringen onsterfelijke Butthole Surfers, debuteert binnenkort met zijn eerste roman ‘Me & Mr. Cigar’. Volgens Haynes zal het boek gaan over ‘de 17-jarige Oscar en diens paranormale hond.’ De goede verstaander ziet het al: nog even en Bob Dylan is niet langer de enige muzikant met een Nobelprijs Literatuur TTT Ook Debbie Harry van Blondie heeft bekendgemaakt dat ze binnenkort haar eerste pennenvrucht zal afleveren. ‘Face It’, verschijningsdatum 1 oktober, wordt het relaas van hoe Blondie zich destijds een weg naar boven bokste in het New York van de jaren 70. Klinkt veelbelovend, al dreigen liefhebbers van paranormale honden wel uit de boot te vallen TTT Harry, die opvallend weinig lust vertoont om u warm te maken voor haar boek: ‘I didn’t want to write it, but I did.’ Toch bedankt voor de moeite, Debbie TTT Ze kan troost vinden in het eveneens dra te verschijnen ‘Til Wrong Feels Right’, waarin Iggy Pop meer dan honderd van zijn songteksten heeft gebundeld, vergezeld van essays en commentaar van Marc Bolan van T. Rex en – kijk eens aan – Debbie Harry van Blondie. Daar had ze dan blijkbaar wél zin in TTT En om aan te tonen dat toeval, net als bij Russische verkiezingen, best zo min mogelijk aan het toeval overgelaten wordt, verschijnt ook Iggy’s boek op 1 oktober. Wie niet kan kiezen in de winkel koopt dus zowel dat van Iggy als dat van Debbie: in tegenstelling tot wat u dezer dagen misschien hebt opgevangen, staan er nog altijd geen straffen op meer dan één boek in huis hebben TTT Hoe zou Jan Peumans anders in zijn potten roeren zonder opstapje? TTT Bukken, tsjeven: daar komt de kogel door de kerk. Na duchtig speculeren is immers bevestigd dat, jawel, Pavement weer samenkomt, en wel in 2020 op het Primavera Sound-festival. Slechts twee concerten zullen ze spelen, waarna ze er gezwind weer de stekker zullen uittrekken. Wie er niet bij is, is gezien TTT Het had niet gehoeven, we zijn nog altijd zoet met de eerste twee, maar Black Francis heeft wat rest van z’n Pixies nog eens samengeroepen voor een nieuwe plaat. ‘Beneath the Eyrie’ verschijnt op 13 september – uiteraard een vrijdag. Eerste, niet helemaal onaardige, single heet ‘On Graveyard Hill’ TTT Nieuws uit wetenschappelijke hoek: een nieuwe studie heeft aangetoond dat metalmuziek slecht rijgedrag kan veroorzaken. Wetenschappers merkten dat, hoe zwaarder en extremer de muziek op de autoradio, hoe gevaarlijker chauffeurs zich gedragen op de weg TTT Probeer als moeder ook maar eens veilig die Slayer-cd uit de stereo te halen terwijl je langharige 30-jarige zoon zonder rijbewijs schampere opmerkingen maakt vanuit de passagierszetel TTT Wat meteen de deur openzet voor meer metalnieuws: Rob Halford, frontman van Judas Priest, heeft tijdens een Amerikaans concert een fan op z’n nummer gezet die de hele tijd met de smartphone in de weer was. Met een gezwinde trap mikte Halford de gsm vanop de eerste rij richting nok van de zaal: beelden op YouTube, vanop een iets veiliger afstand geschoten TTT Ariana Grande, tot slot, heeft vorige week een stel concerten afgezegd omdat ze naar eigen zeggen een plotse allergie had opgedaan aan tomaten, wat haar haar stem kostte. Ariana vroeg op Instagram om vergiffenis van haar fans, en om hun medelijden: ‘Niets is oneerlijker dan als Italiaanse vrouw allergisch te zijn aan tomaten’ TTT Woorden die ze meteen terugnam toen Rob Halford plots binnenviel en haar smartphone middels een omhaal richting stratosfeer lanceerde