Kapitein Winokio geeft vanavond een zwoel slaapkamerconcert om 19u! Trek je pyjama aan, poets je tanden (héél belangrijk) en kruip in bed. Om klokslag 19u leest de kapitein een sprookje voor en zingt hij superleuke liedjes. Geniet vanuit je eigen bedje van zijn vertellingen en zijn muziek. Met je broer of zus, vrienden en vriendinnen of gewoon gezellig in je eentje. Mama en papa mogen meekijken maar moeten wel eerst de keuken opruimen en de afwas doen.