Humo's epische playlist maakt elk feestje onvergetelijk

Zelf niet zo'n muzikaal genie? Geen nood! Wij hebben de ultieme party playlist voor je samengesteld. Beginnen doen we met hedendaagse (kwaliteits)pop, die via Beyoncé overgaat naar eightiespop (Prince, Pet Shop Boys), indiedance (Tame Impala, Röyksopp) en hippe, hedendaagse house (Peggy Gou, Mall Grab). Na het hedendaags techno-anthem van Bjarki belanden we bij ninetiestechno en -house (Underworld, Faithless, Jaydee) om te eindigen met wat goeie ouwe electro van eigen bodem (The Subs, Goose). Gegarandeerd een goed feestje!