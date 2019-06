The Backstage Tapes: feestvieren volgens het kruim van de rockwereld

What happens backstage, stays backstage, zeggen ze wel eens. You wish! Want een bloemlezing van de vuilste, coolste en meest waanzinnige wtf-momenten backstage vind je hier. Allemaal waar, allemaal echt gebeurd. Allemaal: wait, what?

'Ozzy Osbourne snoof een lijn mieren op bij gebrek aan het echte spul'

Wie ‘The Dirt’ zag – de film over de geföhnde hard-rockmagneten van Mötley Crüe – weet dat niemand zo hard feestte als Ozzy Osbourne. Vandaag een vriendelijke rock-opa, vroeger een losgeslagen rock-icoon. Mötley Crüe-bassist Nikki Six was erbij toen Osbourne een lijn mieren opsnoof bij gebrek aan het echte spul. Of die keer dat hij tijdens een meeting met de topplatenmaatschappij CBS – kwaad en helemaal off his tits – de kop van een duif beet omdat iedereen te luid aan het praten was. Waargebeurd!

Wie er ook wat van kon? Billy Idol, de blonde beau, moest ooit ontzet worden uit een Thais hotel na een uit de hand gelopen feest van drie weken in zijn hotelkamer – alles kapot (150.000 dollar schade!). Het leger kwam er aan te pas, een stretcher én een verdovend pijltje. Verdient ook een eervolle vermelding: Keith Moon, die ooit een Rolls Royce in het zwembad van een Holiday Inn reed. Resultaat: levenslange verbanning uit de keten. Zijn wilde levensstijl bleef echter niet zonder gevolgen. In 1973 zakte hij tijdens een concert in elkaar: de fles brandy en de paardenverdovingsmiddelen van een uur voordien waren er te veel aan. Het concert werd toen afgewerkt door een drummer uit het publiek.

Groupies en hot chicks, iemand? David Lee Roth steekt alvast enthousiast zijn hand in de lucht. Hij loofde bij elk concert een beloning van 100 dollar uit voor de roadie die het meisje eruit pikte dat uiteindelijk in zijn bed belandde. Bij Led Zeppelin gebeurde ook al eens wat, zoals tv-toestellen die uit een hotelkamer gekeild werden of het spontaan opvoeren van Sophocles’ antieke toneelstuk ‘Antigone’. In een orgie-versie, welteverstaan. Jimmy Page: “For a bunch of half-naked amateurs, we sure knocked it out of the park."

Wie ook al eens helemaal de controle durfde verliezen: Slash. Zeker die keer toen hij dacht dat hij aangevallen werd door de alien uit Predator en vervolgens poedelnaakt en compleet van de wereld door een glazen deur knalde, met een dienstmeid als levend schild. Feestjes met Marilyn Manson? Leiden tot 25.000 dollar schade. Wat begon als een ‘onschuldig’ voedselgevecht eindigde namelijk in een hotelbrand. Een doorsnee zaterdagavond, quoi.

Met The Rolling Stones was het ook altijd feest. Zo besloten ze op een dag een kinderzwembad te vullen met een combinatie van Cap’n Crunch-ontbijtgranen en glijmiddel. Volgens Keith Richards dreven er ook een paar groupies in.

Eindigen in schoonheid doen we met Richy Edwards van Manic Street Preachers, die op de vraag ‘how for real is the band’ prompt ‘4REAL’ in zijn arm kerfde. Wow!

