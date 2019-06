Graag gedaan: tien onmisbare tips voor een episch feestje!

We keren terug naar de jaren stilletjes, toen het muziekplatform MySpace nog bestond en Worthington besloot om daar enkele maten uit te nodigen voor een houseparty. Er daagde uiteindelijk 500 man op. Het gevolg: een feest van epische proporties dat helemaal uit de hand liep. De riot squad van de politie, een helikopter en de hondenbrigade kwamen er aan te pas om het te stoppen. Corey mocht zijn zakgeld meteen vaarwel kussen, want de hele interventie kostte uiteindelijk een waanzinnige 20.000 dollar. Naar verluidt vond de immer chille Corey het echter allemaal best. Een onvergetelijk feestje is natuurlijk wel iets waard.

Omdat wij feesten genegen zijn, schenken we je tien tips voor een episch feestje.

1. Location, location, location: niets zo belangrijk als een coole plek. Oud fabriekspand? Doen! DJ Richie Hawtin deed het. Met succes! Een beetje creatiever mag natuurlijk ook. Een frietkot, bijvoorbeeld, of een wassalon. Zeg nu nog eens dat reizen met het openbaar vervoer niet cool is! Maar waar je het ook organiseert, voorzie een grote ingang. Zo moeten je gasten niet als haringen in een fuik naar binnen én hou je het veilig.

2. Ook imago is belangrijk, dus geef je feest een naam. Verhoog de verwachtingen met een epische naam, of hou het juist wat geheimzinnig en obscuur. Helemaal underground gaan? Hou dan, rave-gewijs, de locatie geheim tot vlak voor het moment waarop het feest losbarst.

3. Plan it! Zet ruim op voorhand een datum vast, zodat mensen die avond kunnen vrijhouden. Als je geen toestanden in de trant van Project X wil, zet je feest dan absoluut niet (publiekelijk) op social media. Denk je echter: boeit me niks? Doe het dan vooral wel.

4. Thema? Mag. Kan cool zijn. Blijf weg van FACTS-toestanden, tenzij je echt een feest wil waar het vol loopt met Marvel-nerds en Star Wars-stormtroopers. Of, neen, doe het wel. Be Dan Bilzarian.

5. Gastenlijst: maak het feest exclusief en werk met een gastenlijst. Niks geeft mensen immer meer het gevoel dat ze speciaal zijn dan kunnen zeggen: ‘I’m on the guestlist!’ Exclusiviteit is de sleutel tot coolheid: dan komen de feestgangers als vliegen op een pot honing.

6. Zorg voor voldoende drank, zodat je gasten kunnen kiezen. Onze tip? Zet zeker genoeg Desperados koud, zodat het feest écht kan losbarsten! Zorg daarnaast ook voor frisdrank en water, om de hoofdpijn voor te zijn. Beman de bar of besteed het uit. Betaal je barmensen echter nooit in drank: don’t get high on your own supply! Enneuh, nu we het daar toch over hebben: don’t do drugs. Niet cool.

7. Music maestro: regel een paar coole DJ’s, kerels en dames die naam maken in de underground, en een lekkere sfeer weten te zetten. Bouw de avond op en end with a bang!

8. Besteed ook wat aandacht aan de inrichting. Glow-in-the-dark spul werkt altijd goed, net als discoballen en heel veel gekleurde lichtjes. Voor extra special effects én een feest waar monden van openvallen, investeer je in een lichtspecialist met lasershow of een full-blown confettikanon.

9. Hou de toiletten proper. Zowat de belangrijkste tip: niemand wil terechtkomen in een toilet dat uit ‘Trainspotting’ lijkt te zijn weggeplukt. Ondankbare klus of niet: schakel mensen in om de toiletten schoon te houden, eventueel tegen betaling in de vorm van gratis drankjes. Je wil immers niet eindigen met een barf-cocktail en verstopte of overlopende potten.

De ultieme tip voor een epische avond? Omarm je innerlijke rebel en gooi alle regels overboord. Ze die klassieke pint opzij en kies je voor een verfrissende Desperados. Who is the party? We are the party!