TTT-berichten: De condooms van Miley - Ed Sheeran brengt Edchup op de markt - Radiohead gehackt

'Ed Sheeran brengt voor Internationale Ketchupdag zijn eigen mix op de markt: Edchup'

Popster Miley Cyrus heeft een nieuwe ep uit, en ze viert dat met een aantal ongewone hebbedingetjes. Het opmerkelijkste: een condoom met het hoopvolle opschrift ‘She Is Coming’, tevens de titel van de plaat TTT Prijs: 20 dollar per beurt. Een aanzienlijk bedrag voor een fluitje van een cent, maar u doet ermee wat u wilt. Zo gaat dat met condooms TTT Goed nieuws voor mensen die van rode dingen houden: Ed Sheeran heeft bekendgemaakt dat hij in zee gaat met ketchupfabrikant Heinz, en brengt voor Internationale Ketchupdag – zoiets bestaat blijkbaar – zijn eigen mix op de markt: Edchup TTT We wilden dat we het verzonnen hadden TTT Het iconische Britse festival Glastonbury vraagt de bezoekers om niet langer in het wilde weg te plassen: ‘Door te urineren op de festivalweide verontreinigt u het grondwater, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor de plaatselijke fauna en flora’ TTT Ook met dat streepje trivia doet u wat u wilt, maar wij vinden: een festival waar we tijdens een magistraal concert scheef bekeken worden omdat we in volle extase alles laten lopen, is geen festival waar wij te gast willen zijn TTT Glastonbury heeft de bezoekers ook gevraagd om geen foto’s van hun toegangsticket te delen via sociale media. De kans bestaat dat een snoodaard het beeld van het net plukt, het afdrukt en zich ermee aanmeldt aan de ingang TTT Het goede nieuws: dat betekent ook dat de andere bezoekers één smartphoneverslaafde minder voor zich hebben staan terwijl ze naar het optreden proberen te kijken TTT Onlinezwendel: ook Radiohead krijgt ermee te maken. Een hacker heeft zichzelf toegang verschaft tot Thom Yorkes privéarchief en dreigde ermee achttien uur aan onuitgebrachte demo’s en repetities te verspreiden, tenzij de band hem 150.000 dollar betaalde. Daarop gooide de groep de hele zwik zelf online: de opnames zijn nu voor een prikje te downloaden (1 pond per uur materiaal), en de opbrengst gaat naar een goed doel TTT Het gaat voornamelijk om sessies uit de ‘OK Computer’-jaren, en Radiohead omschrijft ze als ‘Very, very long. Only tangentially interesting’. Meteen ook de slogan die wij op onze condooms hebben staan TTT Volgende! TTT Aha, het Woodstockfestival. Meer bepaald: de trieste poging van een groepje fantasten om munt te slaan uit de vijftigste verjaardag van Woodstock TTT Na royale porties gekissebis met sponsors, rechtbanken en elkaar, hebben de organisatoren laten weten dat ze – klein detail, niets ernstigs – plots zonder festivalterrein zitten. Ook nu wordt er niet aan gedacht om de boel af te blazen TTT Wellicht vragen ze alle bezoekers straks om zelf wat aarde mee te brengen TTT De relativiteitstheorie in werking: daar zouden ze nu maar wat blij zijn met een festivalterrein dat ondergeplast wordt TTT Als het goed is, zeggen we het ook: nu er in de VS een reeks wetten is goedgekeurd om abortus aan banden te leggen, heeft Ariana Grande 250.000 dollar gedoneerd aan de vzw Planned Parenthood TTT Abortus is dan ook belangrijk: voor je het weet, groeit zo’n ongewenst kind op tot een hacker die populaire groepen afperst op het internet TTT Justin Bieber heeft Tom Cruise per tweet uitgedaagd tot een kooigevecht TTT Cruise, net een woelmuis in een houdgreep nemend: ‘Zoek iemand van je eigen grootte’ TTT Moet je niet zeggen tegen Till Lindemann van Rammstein. Na een concert in München eerder deze maand zou hij slaags zijn geraakt met een kerel die zijn vriendin voor hoer had uitgemaakt TTT Toen Lindemann een verontschuldiging eiste en een gebalde vuist als antwoord kreeg, zou hij het dispuut beëindigd hebben door de vuilspuiter middels een elleboogstoot naar de tandarts te sturen TTT Nu zijn er vast nog slechtere ideeën dan de frontman van Rammstein op de tenen te trappen – overigens een kerel met een vergunning om vlammenwerpers in te zetten – maar we kunnen er niet zo snel één bedenken TTT Noel Gallagher heeft afscheid genomen van Charlotte Marionneau, dat ene lid van de High Flying Birds dat op het podium een schaar bespeelde TTT Noel is nu naarstig op zoek naar een – komt ie – geknipte vervanger