TOUTPARTOUT sessie: Emily Wells brengt een ode aan neoklassieke kamermuziek in Oude Abdij Drongen

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag vinden we Emily Wells terug in Oude Abdij Drongen.

Emily Wells is een klassiek getrainde muzikante die haar veelzijdig talent - vocalist, componist, producer, multi-instrumentalist - en brede smaak vertaalt in mooie nummers. Ze begon viool te spelen toen ze vier was. Haar vader bracht orkest- en koormuziek het huis binnen - invloeden die je duidelijk terugvindt in Wells’ songs. Questlove, drummer en oprichter van The Roots, verklaarde zich fan en bracht haar album 'Promise' (2016) uit op het label van zijn band.

Voor deze sessie brengt de New Yorkse ‘Hymn For A New World’, een ode aan de neoklassieke kamermuziek en artpop. Het is het laatste nummer op haar meest recente album ‘This World Is Too ____ For You’. Haar motto vond ze bij de 19-20 eeuwse dichter Wallace Stevens: ‘Life cannot be based on a thesis, since, by nature, it is based on instinct. A thesis, however, is usually present and living is the struggle between thesis and instinct.’

Een passender decor dan de Oude Abdij Drongen was er niet. De abdij weerspiegelt in het water van de Leie, is omgeven door een Engelse tuin en ademt rust uit. Zijn historiek van elf eeuwen valt af te lezen aan de indrukwekkende en complexe abdijgebouwen. De neogotische kapel werd omstreeks 1878 in het gebouw verwerkt. Aan het bladgoud is te zien dat de kapel de tand des tijds goed doorstaan heeft. Intussen is de volledige abdijsite als monument beschermd en dient als bezinnings-en conferentiecentrum.

Dit weekend speelt Emily Wells samen met het buitengewone Metropolis Ensemble - met wie ze samenwerkte voor haar plaat - in het voorprogramma van de legendarische experimentele rockband Tortoise in Brooklyn op het BRIC Celebrate Brooklyn Festival. Hier vind je meer info over Emily Wells.

TOUTPARTOUT, het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.