'Six String Project': deze ex-roadie fotografeerde 200 Belgische gitaristen met hun favoriete instrument

(Foto: Vader en zoon Luc (Betty Goes Green) en Lenny Crabbe (Freaky Age) met hun favoriete gitaar)

Tijdens de zomer zal u in uw favoriete magazine wekelijks een foto terugvinden van fotograaf Michel Hakim Moldenhauer. De Antwerpenaar – die tijdens de week als opvoeder werkt – was de voorbije jaren intensief aan zijn project bezig, waarvoor hij 200 Belgische gitaristen samen met hun lievelingsgitaar fotografeerde. Die foto’s hoopt hij nu te bundelen in drie boeken: één met de portretfoto’s, een tweede met gedetailleerde beelden van de gitaren en een derde met interviews. Daarvoor kreeg hij hulp van graphic designer Karen Van Puymbroeck en copyrighter/cultuurjournalist Dimitri Vossen.

Om dat alles te realiseren heeft hij echter uw hulp nodig. Moldenhauer startte een crowdfundingcampagne: u kan bijdragen, en krijgt er een boek, workshop en/of huiskamerconcert van pakweg Axl Peleman voor in de plaats. Wij spraken alvast even met de man achter het project.

HUMO Vanwaar die passie voor gitaren?

Michel Hakim Moldenhauer «Die is heel natuurlijk gegroeid. Ik ben vijftien jaar lang backliner (roadie, red.) geweest. Als prille twintiger begon ik bij Paranoiacs, ik had toen geen lief en te veel vrije tijd. Later tourde ik met Camden van Axl Peleman en De Mens. Ik kwam erg vaak in aanraking met gitaren: snaren vervangen, stemmen, ... Ook het vakjargon leerde ik snel.

»Ik heb bovendien altijd al een passie gehad voor fotografie, en dat viel perfect te combineren met mijn job als backliner. Zo prijkt één van mijn foto's op de cover van de debuutplaat van Eva De Roovere, en volgens mij heeft niemand zo'n groot Triggerfinger-archief als ik (glundert). Met deze boeken kan ik die twee passies meer dan ooit verenigen.»

HUMO Je fotografeerde 200 verschillende artiesten.

Moldenhauer «En sommigen zelfs meerdere keren! Er waren muzikanten bij die constant van gedachten veranderden, omdat ze het zo moeilijk vonden om een favoriete gitaar te kiezen. Het lief van vandaag is niet het lief van morgen. Bij Frank (Vander linden, red.) heb ik het slimmer aangepakt: hij nam drie gitaren mee en mocht na een half jaar beslissen welke foto het zou worden.»

HUMO Waren er ook muzikanten die wél erg gehecht waren aan een specifieke gitaar?

Moldenhauer «Ja! Willy Willy en zijn Gibson SG Junior, bijvoorbeeld. Of Walter Broes, die zweert bij zijn Guild. Die man kent zijn gitaar tot het kleinste schroefje.

»Gitaristen hebben heel uiteenlopende criteria om hun favoriete gitaar te kiezen. Vaak gaat het om het verhaal dat erbij hoort, om de emotie. Nicolas Fiszman (jazzgitarist, red.) koos bijvoorbeeld een oude plastieken Kent, ondanks het feit dat hij thuis talloze prachtige gitaren heeft. Het was de eerste gitaar die hij ooit zag in zijn leven, in het huis van een vriend van zijn vader. Jaren later – Nicolas was ondertussen een volleerd gitarist – stierf die man, en zei hij op zijn sterfbed: 'Nicolas, je bent nu wel groot genoeg. Die plastieken gitaar is voor jou.'»

HUMO De crowdfunding loopt goed. Mensen die bijdragen, krijgen dan ook mooie cadeaus.

Moldenhauer «Aanvankelijk ging het traag, maar ondertussen zitten we aan 60% van het vooropgestelde doel: Karen en Dimitri betalen voor hun harde werk. Er zijn verschillende beloningen, afhankelijk van de bijdrage. Zo bieden we bijvoorbeeld fotografieworkshops aan (met Humo-fotografen Koen Keppens en Koen Bauters, red.), net als gitaarworkshops. Daarbovenop krijgt je natuurlijk ook het boek. Verder geven we huiskamerconcerten weg, met onder anderen Naomi Sijmons (Reena Riot), Gianni Marzo (Isbells, Marble Sounds), Axl Peleman en Guy Swinnen (die laatste is intussen verkocht, red.)»

Bijdragen kan nog tot 12 juli via deze link.