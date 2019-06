TTT-berichten: De reden waarom Jagger maar vader blijft worden - Sansa speelt Boy George - Iggy Pops koffie

'Lars Ulrich: 'Je zegt niet nee tegen de Stones.' Dáárom blijft Mick Jagger maar vader worden'

Stond u zich op de Heizel tijdens Metallica’s cover van ‘Ça plane pour moi’ ook af te vragen of zoiets nu retecool dan wel afschuwelijk fout was? Dan moet u in de eerste plaats The Rolling Stones danken voor dat dilemma TTT Lars Ulrich heeft vorige week namelijk in een interview te kennen gegeven dat het dankzij de Stones is dat Metallica vandaag nog bestaat. Tijdens de opnames van ‘St. Anger’, een moeilijke tijd voor de band (en dan drukken we ons barmhartig uit), nodigde Mick Jagger Lars en collega’s uit om samen enkele concerten te spelen, en de band moest zich noodgedwongen van de grond rapen. Lars: ‘Je zegt niet nee tegen The Rolling Stones’ TTT Dat verklaart hoe het komt dat Mick Jagger zelfs als zeventiger maar vader blijft worden TTT Van Metallica is het maar een kleine stap naar Dave Mustaine van Megadeth (zeg hem niet dat wij dat gezegd hebben), die vorige week iets minder jolig nieuws te melden had: bij hem is keelkanker vastgesteld, en hij begint meteen met de behandeling. Die zou goede slaagkansen hebben, aangezien de kanker in een vroeg stadium werd ontdekt TTT Tom Morello van Rage Against The Machine en Rob Halford van Judas Priest hebben iets gemeen. Hun haarstijl, ja. Maar ook: hun afkeer van mobiele telefonie TTT Onlangs konden we meedelen dat Halford tijdens een concert de smartphone van een filmende fan richting nok had getrapt, en nu was het aan Morello om een fan één gsm lichter te maken TTT Morello zat tijdens een optreden in Illinois net midden in een gitaarsolo – hij bevindt zich daar wel vaker – maar hij onderbrak die graag toen één van de fans die hij nota bene zelf op het podium had getrokken, een selfie met hem probeerde te maken. Morello deelde achteraf een filmpje van het incident, gemaakt door iemand anders in het publiek. Van ironie is nog nooit iemand gestorven, ook niet als ze niet gediagnosticeerd wordt TTT Jack White, sinds jaar en dag een tegenstander van smartphones – wie er één op zak heeft, komt naar goede gewoonte niet binnen op zijn concerten – heeft een banvloek uitgesproken TTT Volgens White heeft een groot deel van de smartphonegebruikers te kampen met niets minder dan een verslaving: ‘Als je geen dag zonder alcohol kunt, ben je alcoholverslaafd. En als je geen uurtje zonder gsm kunt, heb je óók een probleem’ TTT Sunn 0))), de enige metalband die zijn herrie kan gebruiken om te converseren met walvissen, heeft een gitaarpedaal op de markt gebracht. De Life Pedal, een subtiele verwijzing naar hun nieuwste plaat ‘Life Metal’, zou volgens de beschrijving een ‘tube amp crushing octave fuzz and distortion with boost’ leveren. Jawel, voor het juiste bedrag kunt ook ú voortaan klinken alsof u een Harley Davidson door een megafoon laat boeren TTT Beste commentaar onder het demonstratiefilmpje op YouTube: ‘It will also mow your lawn.’ Wij zijn verkocht TTT Ook Iggy Pop heeft iets te verkopen. In zijn geval: koffie TTT Wie moeite heeft om ’s morgens de prut uit z’n ogen te lepelen, kan dat voortaan met een kopje van Iggy’s hoogstpersoonlijke mix. Die bevat volgens het etiket ‘vleugjes van dadels, nootmuskaat en chocolade’ TTT Bijna zo oppeppend als ’s ochtends ‘Search & Destroy’ door de kamer blazen. Bíjna TTT Ook David Gilmour heeft vorige week iets verkocht, zij het voor iets meer dan de prijs van een pakje koffie. Christie’s heeft Gilmours zwarte Fender Stratocaster geveild – de gitaar, bouwjaar 1969, die te horen is op ‘Comfortably Numb’, ‘Money’, en ‘Shine On You Crazy Diamond’. Winnende bod: net geen 4 miljoen dollar. Nou TTT Nóú TTT Boy George heeft zich uitgesproken over wie hem mag vertolken in de biopic over zijn leven. Zijn keuze: Sophie Turner, beter bekend van haar rol als Sansa Stark in ‘Game of Thrones’, en die van ver inderdaad wel iets weg heeft van Boy George TTT ‘Een gewaagde keuze,’ zegt George er wel bij: volgens hem zouden fans zich kunnen verslikken in het feit dat Sophie geen man is TTT Beetje rare opmerking van George: als er iets is waar fans van Culture Club niet bekend om staan, dan wel hun kritische zin