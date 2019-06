Première: Compact Disk Dummies lost meest originele lyricvideo van het jaar voor 'Cry For Me'

Na talloze zijprojecten is Humo’s Rock Rally-winnaar Compact Disk Dummies helemaal terug. Een tweede langspeler staat in de steigers en met ‘ Cry For Me ’ is er een eerste voorsmaakje. Humo mag u als eerste de erg originele lyricvideo tonen.

In de clip, van de hand van Cas Van Nieuwenhuyse, zien we de broertjes Lennert en Janus Coorevits verwerkt in verschillende bekende kunstwerken. Het vormt een vervolg op het schilderij dat ze lieten maken als artwork van ‘Cry For Me’, waarop ze prijken als twee huilende Romakinderen – u weet wel, zo’n ouderwets plaatje dat bij uw grootmoeder aan de muur hangt te vloeken met het bloemetjesbehang. Wij praatten alvast even bij met onze oude vrienden.

HUMO 'Cry For Me' is jullie eerste nieuwe materiaal sinds 2016. Compact Disk Dummies is niet de meest productieve band. Hoe komt dat?

Lennert Coorevits «We (hij en zijn broer Janus, red.) hebben buiten Compact Disk Dummies veel andere projecten gehad de afgelopen jaren. Theater, 'De Ideale Wereld', Studio Brussel,... We produceten ook de plaat van Uberdope en mijn broer is bezig met het maken en herstellen van synthesizers. Die variatie is belangrijk voor ons. Als je zoveel doet gaat de tijd heel snel vooruit (lacht). Maar ondertussen ligt er wel heel wat materiaal klaar voor Compact Disk Dummies, en het voelt erg vertrouwd om daar weer mee bezig te zijn.»

HUMO Afgelopen seizoen waren jullie de huisband van 'De Ideale Wereld'. Op die manier bereiken jullie een groot, nieuw publiek.

Coorevits «Dat is moeilijk in te schatten. De kijkcijfers zijn niet bijzonder hoog, maar 'De Ideale Wereld' heeft vooral een heel trouw publiek. Ook via Studio Brussel heb ik wel een nieuw soort publiek bereikt (Coorevits nam op creatieve wijze de muzikale actualiteit onder handen, red.)»

HUMO Is de druk daardoor groter nu?

Coorevits «Nee, net omdat zulke projecten vrij ver afstonden van wat we doen met Compact Disk Dummies. Bij 'De Ideale Wereld' moest er heel snel gewerkt worden; op een uur tijd moesten we bijvoorbeeld een instrumentale cover van Bazart maken. Voor onze nieuwe plaat hadden we dan weer meer tijd om naar een eigen sound op zoek te gaan, het is allemaal meer doordacht.»

HUMO 'Cry For Me' is een erg funky popnummer geworden.

Coorevits «We proberen altijd goeie popsongs te maken, zo dansbaar mogelijk. We zijn ondertussen allebei betere muzikanten geworden en gunnen onszelf meer vrijheid. De baslijn van 'Cry For Me' is wat funkier dan gewoonlijk - een rechtstreeks gevolg van het spelplezier bij Compact Disk Dummies.»

HUMO Vanwaar kwam het idee voor de clip?

Coorevits «Cas Van Nieuwenhuyse was bezig met het morphen van video's met bestaande foto's - of schilderijen, in dit geval. Ter promotie van de single lieten we een schilderij maken waarop wij afgebeeld stonden als huilende Romakindjes, zoals op ouderwetse schilderijen. Dat concept hebben we voor de clip verder uitgebreid naar meerdere bekende schilderijen.»

HUMO Heb je een favoriet schilderij in de clip?

Coorevits «Vooral de herkenbare werken, die Van Gogh, of 'De Schreeuw' van Munch!»

HUMO 'Cry for Me' zal niet vaak te horen zijn op de zomerfestivals; jullie spelen maar twee shows.

Coorevits «Daar hebben we bewust voor gekozen. Met Lokerse Feesten en Pukkelpop doen we twee grote shows, maar de grote tour is voor de zomer van 2020, wanneer we nog meer nieuw materiaal hebben.»

HUMO Naar welke van de twee shows kijk je het meeste uit?

Coorevits (twijfelt) «Op Pukkelpop spelen we op dezelfde dag als Tame Impala en Hot Chip, daar kijk ik écht al lang naar uit. Op Lokerse feesten spelen we dan weer na Róisín Murphy (en voor Christine & The Queens, red.), daar ben ik ook grote fan van. Het viel me trouwens pas recent op dat we op Lokerse Feesten de enige mannelijke act zijn.»

HUMO Nu je het zegt, dat was me ook nog niet opgevallen.

Coorevits «Da's een goed teken!»

U kan nog bieden op een op canvas geprint, gesigneerd replica van het schilderij van Compact Disk Dummies, meerbepaald hier. De band speelt op Lokerse Feesten (7 augustus) en Pukkelpop (17 augustus).