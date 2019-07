Halfweg: dit zijn tot nu toe de 10 beste songs van 2019 (incl. playlist)

Luister onderaan dit artikel naar de Spotify-playlist.

Lil Nas X – ‘Old Town Road’

2019 zal herinnerd worden als het jaar van Lil Nas X, een 20-jarige die zes maanden geleden nog op de vloer bij zijn zus sliep omdat zijn ouders boos waren: hij had namelijk een degelijke opleiding afgeslagen voor het onzinnige carrièreplan om rapper te worden. De knul staat tegenwoordig al wekenlang op één in de hitlijsten van Amerika en België met zijn monsterhit ‘Old Town Road’. De eerste 30 seconden van zijn nummer klinken nog als doorsnee country, maar dan valt een diepe bas in en begint Lil Nas X te rappen over cowboylaarzen, tractors en rodeo’s. Conservatieve countryfans trokken de weinige haren uit hun kale kop, maar Billy Ray Cyrus, vader van Miley Cyrus en een begaafd opportunist, sprong op de kar en maakte van ‘Old Town Road’ een wereldhit.

Billie Eilish – ‘When the Party’s Over’

Dé hype van het jaar: een 17-jarig meisje met blauw haar genaamd Billie Eilish. De tienermeisjes waren er het eerst bij. Ik zag Eilish in het Brusselse La Madeleine in februari en voelde me hoogbejaard. Sindsdien verklaarden Julia Roberts, Flea en Josh Homme zich fan. Dave Grohl noemde haar de nieuwe Kurt Cobain en ook de Belgen zijn zot van haar: The Bony King Of Nowhere én IBE coverden elk apart haar pronkstukje ‘When the Party’s Over’. Haar meesterwerk moet ze nog maken, maar Eilish is alleszins een verfrissende nieuwe naam in het voorspelbare circus van de mainstream.

Black Midi – ‘bmbmbm’

Hipsters hadden hun eigen Billie Eilish: Black Midi, vier schoffies uit Londen die je doen twijfelen aan alles wat je denkt te weten van muziek. ‘Bmbmbm’ is hun visitekaartje: de chronisch verkouden hoofdzanger Geordie Greep steekt er een manische tirade af terwijl de gitaren piepen en gieren, de drummer zijn trommels van de trap duwt en een vrouw het uitschreeuwt op de achtergrond. Niet voor gevoelige luisteraars!

Bruce Springsteen – ‘Hello Sunshine’

De meeste ouwe rotten teren op het succes van hun hoogdagen om Sportpaleizen uit te verkopen. Bruce Springsteen is stilaan een zeldzaamheid: zijn nieuwe plaat ‘Western Stars’ is bijzonder en leadsingle ‘Hello Sunshine’ is zelfs uitstekend. ‘De melancholie valt je als een dierbare vriend om de hals,’ zo schreef collega (jub). The Boss toont de young kids hoe het moet.

Big Thief – ‘UFOF’

Ah, die beloofde vijfsterrenplaat! Níét opgenomen door een stinkend rijke producer, ook niet door een Zuid-Koreaanse boyband, maar wel door vier dromers uit Brooklyn die muziek maken zó mooi dat het nauwelijks in woorden uit te drukken valt. Big Thiefs nieuwe plaat ‘U.F.O.F.’ klinkt als zonnestralen die door donderwolken breken, als een valk die oppermachtig maar ook eenzaam in de lucht cirkelt. De titelsong ‘U.F.O.F.’ doet ergens denken aan ‘Subterranean Homesick Alien’ vanop Radioheads ‘OK Computer’: in kwaliteit én in het gedeelde verlangen om te worden meegenomen door buitenaardse wezens, omdat je je tussen de mensen toch al een alien voelt.

Zwangere Guy – ‘Guy-Funk’ feat. Selah Sue & Darrell Cole

‘Guess wie’s back in the motherfuckin’ house? ’t Is Guy in de building met z’n hand op z’n kruis.’ Gorik van Oudheusden plantte zijn kont op de vaderlandse hiphoptroon met de opeenvolgende succesplaten ‘Overlast’ met collectief STIKSTOF en zijn solodebuut ‘Wie is Guy?’. In leadsingle ‘Guy-Funk’ grijpt Zwangere Guy met gusto terug naar de gouden dagen van Tupac en Biggie. De bas funkt, Selah Sue zorgt voor soul en Guy regeert over het feest.

Weyes Blood – ‘Andromeda’

Je hoeft ‘Andromeda’ van Weyes Blood niet op te zetten om mee te zijn met de nieuwste trends, maar omdat je nu eenmaal van muziek houdt. Wist ik niet beter, dan dacht ik dat George Harrison uit de dood was opgestaan om gitaar te spelen op ‘Andromeda’. De song eert ook Todd Rundgren en Carole King, maar geeft bovenal een inkijk in het prachtige hart van singer-songwriter Natalie Mering. ‘If you think you can save me / I’d dare you to try.’

Lizzo – ‘Juice’

Lizzo laat zich niet in een hoek zetten. ‘Mirror, mirror on the wall / Don’t say it ’cause I know I’m cute,’ zingt ze met volle overgave in haar stevige lijflied ‘Juice’. De beat is funky en het refrein is er eentje om in de douche te zingen. Jezelf graag zien klonk zelden zo plezant. Lizzo stond vorig weekend op Rock Werchter en bracht ‘Juice’ in de finale van haar set, mét een dwarsfluitsolo op het eind. Onze man (vvp) was verbaasd: ‘Haar stem was perfect naar voren gemixt ­– je hoorde elke inflectie, elke ‘mm-hmm’ – en een backing track was er niet, of stond muisstil: een zeldzaamheid in de hedendaagse pop.’

Balthazar – ‘Fever’

Even getwijfeld om toppers ‘Harmony Hall’ van Vampire Weekend, ‘Weird Ways’ van Strand of Oaks of ‘Rylan’ van The National aan deze lijst toe te voegen, maar eerlijk: ik heb single ‘Fever’ van de Belgische grootheden Balthazar al meer opgezet dan die drie songs tezamen. De song opent met misschien wel de beste baslijn van 2019 en bereikt koortsige hoogten wanneer die marimba en die schandalig slecht gestemde gitaar invallen. Balthazar blijft groeien.

Better Oblivion Community Center – ‘Dylan Thomas’

Wanneer ik voor Humo aan een zestigtal kenners vroeg naar de beste vrouwenplaten aller tijden, viel de naam van Phoebe Bridgers meermaals. De 24-jarige liedschrijfster uit Los Angeles is lid van indiesupergroep Boygenius en kwam dit jaar in het nieuws vanwege Ryan Adams wangedrag tegenover haar en vele andere vrouwen, maar laten we bovenal haar plaat met Conor Oberst van Bright Eyes genaamd ‘Better Oblivion Community Center’ onthouden. ‘De songs zijn goed, de zweem van ongedwongenheid is ontroerend,’ zo schreef recensent (jub). In het wonderlijke ‘Dylan Thomas’ zingt het duo over de poëet die zich de dood in zoop en de wanhopige zoektocht naar de waarheid. Een leuke bonus: Nick Zinner van Yeah Yeah Yeahs beroert de gitaarsnaren. Driewerf yeah!