TTT-berichten: de heroïneverslaving van Jack White - Skunk Anansie in gat gebeten - clickbaittitels in onlinemedia

Jack White is boos. Toen hem in een interview met The Irish Times gevraagd werd waarom er toch zoveel tijd zit tussen ‘Help Us Stranger’, de nieuwe Raconteurs-plaat, en de vorige, antwoordde hij met de grap dat zijn heroïneverslaving ‘nu eenmaal wat tijd opslorpte’. Een overduidelijke mop, zou je denken – Jack White heeft namelijk geen heroïne nodig om er wat bleekjes uit te zien – maar dat was buiten de vele onlinemedia gerekend die in de grap een goede clickbaittitel zagen. Je kunt het nu eenmaal niet élke dag over de nanny van Meghan Markle hebben TTT White tegen de schuldige muziekwebsites: ‘Als je van muziek houdt, kun je je op z’n minst zo gedragen in plaats van voortdurend je adverteerders tevreden te stellen met wat extra clicks.’ TTT En ook Paul Banks van Interpol had het deze week aan de stok met een journalist. In een interview met muziekwebsite Hot Press over Interpols gezamenlijke tour met Morrissey, onlangs nog eens in opspraak gekomen voor zijn steun aan de extreemrechtse partij For Britain, zou Banks gezegd hebben dat hij gewoon hoopte dat de tournee ‘goed zou zijn voor zijn band’, en dat hij zich van de rest niet veel aantrok TTT Niet waar, zegt Banks nu zelf. Volgens hem zou zijn originele uitspraak geweest zijn: ‘Ik hoopte gewoon dat het goed zou zijn voor de fáns.’ Veel beter, want je kunt maar beter beschuldigd worden van naïviteit dan van plat opportunisme TTT Skin van Skunk Anansie voelde zich dan weer behoorlijk in ’r gat gebeten door de Britse rapper Stormzy. Toen die vorige week iets te enthousiast pochte dat hij de eerste zwarte Britse artiest was die de eer had het Glastonbury-festival te headlinen, herinnerde Skin hem er fijntjes aan dat zij hem exact twintig jaar eerder al eens voor was geweest TTT Jammer genoeg voor Skin was het niet de eerste keer dat ze over het glimmende hoofd werd gezien door artiesten die zichzelf iets te gretig op de borst roffelen: toen Beyoncé in 2011 als headliner geprogrammeerd stond op Glastonbury, toeterde die ook al dat ze de eerste zwarte vrouw was die dat klaarspeelde. Skin: ‘Toen heb ik maar niets gezegd’ TTT Geen zorgen: Skins titel van ‘Eerste zwarte vrouw die wegwaait op een Belgisch festivalpodium’, verdiend tijdens haar concert op Pukkelpop in 2011, staat nog altijd als een huis TTT A$AP Rocky, de rapper die onlangs nog afzegde als headliner van het gedoemde Vestiville in Lommel, is opgepakt in Zweden nadat hij en zijn bodyguards op straat slaags raakten met voorbijgangers. Volgens de eerste berichten zouden Rocky en zijn entourage twee weken vastgehouden worden tot het onderzoek naar de vechtpartij is afgelopen TTT Dat Vestiville geschrapt werd uit gebrekkige veiligheidsmaatregelen, wisten we al, maar we beginnen stilaan te vermoeden dat de échte reden gewoon was dat het publiek niet afdoende beschermd zou worden tegen A$AP Rocky TTT Steven Adler, in beter tijden drummer bij Guns N’ Roses, is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zichzelf neergestoken had. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog hoogst onduidelijk, maar het zou alleszins niet om een zelfmoordpoging gaan TTT Laat het een goede herinnering zijn aan waarom een bowiemes niet het beste gereedschap is om de eigen ballen te scheren TTT Ierse archeologen hebben tijdens werkzaamheden een bandje opgegraven met daarop de oudst bekende opnames van een destijds nog fris en fruitig U2. Op de opnames, gemaakt tijdens een concert van de groep in Dublin in augustus 1979, zijn ook twee nummers te horen die al snel weer uit het repertoire van de groep verdwenen: ‘In Your Hand’, en het nochtans voortreffelijk getitelde ‘Concentration Cramp’ TTT Joss Stone, die nog steeds de wereld rondreist omdat ze in elk land een concert gespeeld wil hebben, is tot haar eigen verbazing Iran buitengegooid omdat de autoriteiten daar ‘te bezorgd waren dat ze gekomen was om te zingen’ TTT Ter verduidelijking: in Iran geldt een verbod op soloconcerten van zangeressen: een strikte maatregel die niet toevallig in het leven geroepen werd rond de tijd dat Karen Damen met een soloplaat dreigde TTT Sleaford Mods, toen ze via Twitter gevraagd werden op te treden op een festival dat tot doel had ‘alles te vieren dat zo geweldig is aan blanke cultuur’: ‘Yeah, we’re washing us hair mate’ TTT Wie wél headliner zal zijn op het Ninoofse festival, dat is nog onduidelijk