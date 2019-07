TTT-berichten: het Spotify-algoritme van Thom Yorke - de karma van Franz Ferdinand - de legale cannabis van Jay-Z

'Thom Yorke is geen fan van de muziekalgoritmes van Spotify: 'Ze raden me altijd Muse aan''

The Cure doet aan missionariswerk: nadat de bende van Robert Smith, daags na zijn doortocht in Werchter, met verve had staan somberen op het hoofdpodium van het vermaarde Britse Glastonbury-festival, merkte gitaarverdeler Guitarguitar een gevoelige stijging in zijn onlineverkoop. Het aantal zoekopdrachten naar ‘Schecter’, het gitaarmerk dat Smith over de schouder heeft hangen, ging zelfs met meer dan de helft de hoogte in TTT En als u daar al van staat te kijken, wacht tot Maybelline zijn resultaten van dat weekend bekendmaakt TTT Stevie Wonder gaat dit najaar onder het mes voor een niertransplantatie, zo heeft hij tijdens een concert in Londen bekendgemaakt. Stevie speelt deze zomer nog drie optredens en zal dan binnengaan voor zijn groot onderhoud TTT Hoe doe je dat eigenlijk, Stevie Wonder verdoven op de operatietafel? ‘Oké Stevie, hoeveel vingers steek ik op?’ ‘Dertien’ TTT Krék evenveel als het aantal lemma’s op het strafblad van R. Kelly dus, de kindervriend die net iets vaker komt dan enkel in december. Kelly is vorige week officieel gearresteerd en in verdenking gesteld van dertien verschillende wandaden, variërend van rechtsbelemmering tot het bezit van kinderporno TTT Volgens het gerecht zou Kelly bovendien politieke contacten gebruikt hebben om een escorte aan een uitkering te helpen waarmee hij… Nee wacht, dat is een ander bericht TTT Prima voor al wie het voorleesuurtje voortaan iets minder pedagogisch verantwoord wil maken: Metallica brengt dit najaar een kinderboek uit. In ‘The ABC’s of Metallica’ zal naar verluidt elke letter van het alfabet gelinkt worden aan een Metallica-weetje of een memorabel moment uit de loopbaan van de band. Zo zal de Y staan voor ‘Yeah!’, en staan de S en de M voor ‘totaal overbodige symfonische draak van een plaat’ TTT Jay-Z, altijd op zoek naar een paar extra duiten, heeft sinds kort een nieuw bijbaantje. Jay wordt chief brand strategist bij Caliva, een toonaangevend bedrijf in Californië dat legale cannabis kweekt en verdeelt TTT De man zelf, in een persbericht rondgestuurd vanuit hogere sferen: ‘Anything I do, I want to do at the highest level.’ Hij zit op de juiste plaats TTT Win Butler, meneer Arcade Fire, is sinds vorige week officieel een Canadees. Butler, geboren en opgegroeid in de Verenigde Staten, woont al jaren in Montreal, waar hij ook mevrouw Arcade Fire leerde kennen: echtgenote en medebandlid Régine Chassagne TTT Win vierde zijn nieuwe paspoort door vrolijk op de foto te gaan met een Canadese mountie. Een beetje cliché misschien, maar hij kon niet zo snel een eland vinden die gedrenkt was in esdoornsiroop TTT Thom Yorke, gevraagd waarom hij geen fan is van muziekalgoritmes zoals dat van Spotify: ‘Ze raden me altijd Muse aan’ TTT Net onze huisdokter als we iets vragen tegen constipatie TTT Brian Eno, van nature niet gezegend met een hemellichaam, heeft dat manco goedgemaakt door er eentje naar zich te laten vernoemen. Voortaan hoeft u het dus niet langer te hebben over ‘Asteroïde 81948 (2000 OM69)’ – oef – maar mag u de ruimtekei in kwestie gewoon aanspreken met ‘Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno’. Veel tijd bespaart u er evenwel niet mee: de kans is nog altijd reëel dat het ding voorbijgezoefd is voor u uitgesproken bent TTT Franz Ferdinand heeft vorige week noodgedwongen een wissel doorgevoerd in zijn personeelsbestand. Terwijl de band in Casablanca stond te wachten in de lobby van zijn hotel, raakte drummer Paul Thomson met z’n vinger knel onder – in de woorden van de band – ‘een lelijk kunstwerk’. Wellicht stond Thomson net te wijzen naar het onding met de woorden ‘Kijk daar eens, wat een lelijk kunstwerk’ toen het ding van de muur viel en zijn vinger verbrijzelde TTT Opper-Franz Alex Kapranos achteraf op Twitter: ‘Het was echt een verschríkkelijk kunstwerk’ TTT Consternatie in Limburg: Good Charlotte heeft in een zeldzaam helder moment zijn volledige zomertour geschrapt. Dat betekent dat ze ook niet in Kiewit zullen geraken om op Pukkelpop te staan. Naar verluidt twijfelt Chokri nog tussen enkele gelijkwaardige vervangers: een tafel vol sanseveria’s, een dwerg die vanop een barkruk de handleiding van een kruimeldief komt voorlezen of Kris Van Dijck die een uur lang ‘My Way’ komt zingen met een stuk in de kraag en escort Lynn op backings