TTT-berichten: De fluit van André 3000 - De Tupac-superfan - De uitstekende muzieksmaak van Justin Bieber

'Proficiat aan Chance the Rapper, naar wie een in Chicago gevangen alligator is vernoemd: Chance the Snapper'

Vrienden en familie maken zich zorgen over André 3000 van Outkast, die ze momenteel niet alle drieduizend meer op een rij lijkt te hebben TTT Uit alle hoeken van de Verenigde Staten komen berichten dat mensen André op straat tegen het lijf zijn gelopen terwijl hij opvallend luid speelde op een grote en snerpende fluit. Tot zover werden zulke berichten opgetekend in New York, Los Angeles en Philadelphia, waar hij zelfs ‘minstens een dozijn keer is gespot, waaronder één keer in een warenhuis’ TTT Een omstaander: ‘Het leek alsof hij herkend wilde worden.’ Blijkbaar kan een mens tegenwoordig al niet meer fluit spelen in een Delhaize zonder voor aandachtshoer versleten te worden. Triest TTT Justin Bieber, wie had het hem nagegeven, blijkt over een uitstekende muzieksmaak te beschikken. Toen Biebs op Instagram een spelletje ‘herken de songtekst’ speelde met zijn volgers, plaatste hij een flard uit Tools ‘The Pot’, te vinden op ‘10.000 Days’ TTT Maynard James Keenan, in een Twitter-reactie op het nieuws: ‘#bummer’ TTT Voor het eerst in een kwarteeuw hebben Bob Dylan en Neil Young nog eens hetzelfde stuk podiumhout gedeeld TTT De twee gerontosauriërs brachten een versie van de hymne ‘Will the Circle Be Unbroken’ in het Ierse Kilkenny. Hopelijk wachten Bob en Neil – dan respectievelijk 103 en 98 – niet nog eens 25 jaar om het over te doen TTT Proficiat aan Chance the Rapper, die de zeldzame eer te beurt is gevallen een alligator naar zich vernoemd te krijgen TTT Het beest werd vorige week gevangen in een natuurgebied in Chicago, waar het al enige tijd opgejaagd werd, en werd bij vangst ‘Chance the Snapper’ gedoopt TTT Nog eens lachen met de lui die tegen beter weten in proberen het Woodstock-festival nieuw leven in te blazen? Welja TTT Het festival, dat eerder al sponsors, vergunningen en zelfs zijn terrein verloor, heeft nu voor de derde keer het deksel op de neus gekregen van het New Yorkse Vernon op de vraag om de boel daar te mogen organiseren TTT Eén van de organisatoren liet daarop weten dat het voor hem niet meer hoeft, en hield het voor bekeken. De rest was op moment van publicatie nog altijd van plan dapper door te gaan, en liet weten ‘te betreuren dat de bewoners van Vernon de once in a lifetime kans zullen missen om deel uit te maken van de hergeboorte van de peace movement’ TTT Terwijl je, als je wilt zien hoe een bende hippies elkaar binnendoet op de motorkap van je wagen, nog altijd gewoon in de buurt van het Groen-hoofdkwartier kunt parkeren TTT Rest ons stil te staan bij Jerry Foxhoven, de 66-jarige, spierwitte man die in Iowa tot voor kort aan het hoofd stond van het Amerikaanse equivalent van het OCMW TTT Nu schenken we in deze kolommen doorgaans niet veel aandacht aan ambtenaren van middelbare leeftijd, maar Jerry is een uitzondering. Jerry is namelijk, tot op het onpraktische af, een buitengewoon devote fan van Tupac Shakur TTT Zo herinnerde Jerry zijn werknemers er elke dag aan hoe verknocht hij wel niet was aan zijn idool door e-mails steevast af te sluiten met een inspirerend Tupac-citaat, en vrijdagen op het kantoor om te dopen tot ‘Tupac Fridays’ met aangepaste muziek. Toen Jerry 65 werd, trakteerde hij het hele kantoor zelfs op Tupac-koekjes, versierd met diens beeltenis en lijfspreuk ‘Thug Life’ TTT Niets mis met een gezonde voorliefde voor gangsta rap, zou je denken – ook niet als je dan toevallig een 66-jarige ambtenaar bent – maar toen Jerry zijn werknemers er vorige maand aan wou herinneren om 16 juni te eren, de Dag des Tupacs, deed hij dat door een e-mail te sturen naar alle 4.300 personen op de loonlijst. En die konden er niet allemaal mee lachen: toen na een erg kort onderzoek bleek dat Jerry in zijn twee jaar tijd als diensthoofd zo’n 350 pagina’s aan Tupac-weetjes en citaten had gestuurd naar zijn ondergeschikten, werd hij prompt ontslagen TTT Jerry ‘J-Fox’ Foxhoven wou in een interview met The New York Times echter niet weten van de aantijgingen dat hij een onredelijke fascinatie zou koesteren voor een dooie rapper, en wijt het opvallende moment van zijn ontslag aan onfortuinlijke kansberekening: ‘Ik denk dat het gewoon toeval is’ TTT Zijn bazin, ‘The Notorious’ Kim Reynolds: ‘Jerry heeft gelijk’