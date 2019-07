'R. Kelly's manager zei na zijn ontslag zich voortaan te zullen focussen op makkelijker te winnen gevechten, zoals het leegdrinken van het Zilvermeer te Mol'

Tupac Shakur, hoewel dood, blijft ze binnenrijven als verkocht hij mobiele airco’s in Kleine Brogel: een identiteitsbadge door hem gedragen in de gevangenis is op een veiling van handen gewisseld voor zo’n 30.000 dollar TTT De kaart dateert van 1995, toen Tupac in de nor zat voor aanranding, en werd gekocht door dezelfde verzamelaar die eerder ook al Tupacs ‘Verlaat de gevangenis zonder betalen’-kaart bemachtigde TTT Over aanranding en bajesklanten gesproken: R. Kelly is sinds vorige week op zoek naar een nieuwe crisismanager. Darrell Johnson, zijn vorige, heeft het voor bekeken gehouden luttele uren nadat hij zijn werkgever nog verdedigd had op de Amerikaanse televisie TTT In het interview noemde Johnson Kelly ‘een normale mens’, en wees hij erop dat hij bij de rapper nooit iets gezien had dat hem verontrustte. Een groot verschil met zijn laatste woorden als crisismanager een paar uur later: ‘Hij heeft wát gedaan?!’ TTT Johnson liet na zijn ontslag weten zich voortaan te zullen focussen op iets makkelijker te winnen gevechten, zoals het leegdrinken van het Zilvermeer te Mol, het geloofwaardig aan de man brengen van argumenten voor de televisieterugkeer van de Pfaffs, en het blijvend ontkennen van de klimaatopwarming terwijl het buiten 41 graden Celsius is en je buurman op z’n terras net vlam gevat heeft tijdens zijn ochtendkoffie TTT Donald Trump, wat dat laatste betreft een geestverwant van Johnson, heeft zich dan weer buitensporig geïnteresseerd getoond in het lot van A$AP Rocky, die na een geval van geweldpleging tot nader order nog altijd vastzit in een Zweedse gevangenis TTT De grote oranje geinponem tweette dat hij met Kanye West gesproken had over de zaak, en drong bij de Zweedse premier aan op Rocky’s vrijlating. Hoe serieus Donny’s woorden genomen werden in Stockholm, valt af te leiden uit A$AP Rocky’s menukaart voor de komende weken: water en knäckebröd, zolang de voorraad strekt TTT Ryan Adams, een tijd geleden zijn toevlucht gezocht in Het Verborgene nadat verschillende vrouwen getuigden over hoe hij beloofde hun een carrière te bezorgen in ruil voor iets terug, is duidelijk zijn pogingen moe om medebewoner Roger Vangheluwe toonvast te doen klinken voor een duet, en heeft op Instagram gezworen een comeback te zullen maken – ‘met de waarheid, want dat is het enige wat ertoe doet’ TTT Als hij daarvoor nog een crisismanager zoekt: er zou er net weer eentje op de markt gekomen zijn TTT Wayne Coyne heeft in een interview met The Independent herinneringen opgehaald aan Prince, en hoe die tientallen graden te cool was om zelfs maar van ver met Coynes Flaming Lips geassocieerd te worden: ‘We waren ooit aanwezig op een prijsuitreiking waar hij zou optreden, en hebben toen zijn bodyguard enkele van onze platen meegegeven. Even later kwam hij ze teruggeven: ‘Prince wil ze niet,’ zei hij. We vonden het geweldig’ TTT Onlangs te gast in ‘The Alligator Hour’, de podcast die Josh Homme op wekelijkse basis maakt voor Apple Music: Jack White, die tijdens zijn bezoek ook meteen een einde probeerde te maken aan de speculatie rond wie een gevecht zou winnen tussen beide frontmannen. White hield het op Homme, daar die een stevige vijftien centimeter groter is dan hij, maar Homme wilde daar dan weer niets van weten: ‘I’m a hugger’ TTT Vers te beluisteren op YouTube: de demoversie van Madonna’s ‘Like a Prayer’, opgenomen een jaar voor de eigenlijke plaat met het gelijknamige nummer zou verschijnen T TT De opname werd online gezwikt door Patrick Leonard, producer van de plaat, die zo wilde voorkomen dat de online veiling van het demobandje met de opname al te veel duiten zou opbrengen. Dat bandje wordt namelijk verkocht door Darlene Lutz, een voormalige vriendin van Madonna die plots zin kreeg om die vriendschappelijke relatie in koude harde cash om te zetten door een paar van Madges persoonlijke bezittingen te koop aan te bieden TTT Bij het ter perse gaan zag het ernaar uit dat het demobandje verkocht zou worden voor 2.277 dollar, maar er stond nog altijd tijd op de klok. Ter vergelijking: opnames van ‘Like a Prayer’ die gemaakt werden op het jongste Songfestival gaan doorgaans van de hand voor één gebruikt paar sokken (wit), een half opgegeten appel en een gehandtekend exemplaar van ‘Sportman’ van Ruben Van Gucht.