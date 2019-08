'Er zijn altijd veel geruchten rond Woodstock geweest', had Michael Lang begin maart aan het Amerikaanse tijdschrift Variety verteld. De 74-jarige Lang was vijftig jaar geleden de drijvende kracht achter het Woodstock Music & Arts Festival, kortweg Woodstock: het meest iconische festival uit de muziekgeschiedenis, het hoogtepunt van de flowerpower-beweging. Woodstock vond plaats van 15 tot 18 augustus. Op de affiche werden 'drie dagen van peace & music' beloofd – het werden er uiteindelijk vier, omdat het tijdschema uitliep en headliner Jimi Hendrix uiteindelijk van 9 tot 11 uur speelde.

Over twee weken is het vijftig jaar geleden dat Richie Havens het eerste Woodstock-optreden speelde. Reden genoeg voor Lang om die verjaardag te vieren, met een nieuw driedaags festival: Woodstock 50. Van 16 tot 18 augustus in Watkins Glen, New York op zo’n 280 kilometer van de originele locatie. De affiche belooft optredens van Miley Cyrus, The Black Keys, The Raconteurs, Jay-Z en nog een boel andere artiesten, waaronder ook enkele golden oldies als Santana, Robert Plant van Led Zeppelin en John Fogerty van Creedence Clearwater Revival.

Daar klopt, volgens de recentste berichten, niets meer van. Vorige week trokken headliners Jay-Z en Dead & Company zich terug, nu geven The Raconteurs, Miley Cyrus en The Lumineers verstek. Ook Santana en John Fogerty hebben hun geplande concert op Woodstock 50 al geannuleerd. En in april gingen The Black Keys hen al voor. De band van Dan Auerbach zegde af omdat ze al andere verplichtingen hadden en wilde 'de fans dat zo snel mogelijk laten weten, voor de tickets in verkoop gaan.' Uiteindelijk is eergisteravond het hele festival geannuleerd.