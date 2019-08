TTT-berichten: Woodstockville - Metallica redt leven Canadese wandelaar - De Rammstein-kus

'De kus van Rammstein doet terugdenken aan hoe de nazi's elkaar na een succesvolle blitzkrieg binnendraaiden'

Te koop: partij parachutes, ongebruikt. Niemand die vorige week namelijk uit de lucht viel toen het nieuws kwam dat Woodstock 50, het festival bedacht om hommage te brengen aan de tegencultuur die de jaren 60 op smaak bracht, geschrapt werd TTT Oorzaken? Kies maar: geen optredens, geen festivalterrein, geen vergunningen, geen idee waarmee ze bezig waren TTT De organisatoren hielden nochtans maandenlang en tegen beter weten in de schijn hoog dat één en ander toch nog zou kunnen plaatsvinden, maar toen vorige week de ene artiest na de andere liet weten zijn kat te sturen naar het festival en er niemand van de organisatie bereid gevonden werd om drie dagen lang de horlepiep te dansen op een podium van planken en bierkratten, trokken ze er dan maar de stekker uit TTT Metallica heeft het leven gered van een Canadese wandelaar. Toen ene Dee Gallant plots in de smiezen kreeg dat ze beslopen werd door een wilde cougar, vond ze er niets beters op dan haar gsm boven te halen en Metallica’s ‘Don’t Tread on Me’ te blèren op het hoogste volume. Met resultaat, het beest hield het al na enkele noten voor bekeken TTT De cougar zelf reageerde verbolgen en gaf te kennen dat ze als purist alles van ‘The Black Album’ een commerciële knieval vindt TTT Voor wie zich niet meteen iets kan voorstellen bij een cougar, hebben we op Wikipedia de definitie opgesnord: ‘Een economisch onafhankelijke vrouw boven de 40 die een seksuele relatie met een veel jongere man op het oog heeft.’ Geen dank TTT Wie net als Dee op regelmatige basis belaagd wordt door op seks beluste vrouwen van middelbare leeftijd, kan vanaf oktober dan weer de nieuwe Lightning Bolt door de smartphonespeakers knallen TTT ‘Sonic Citadel’, de eerste nieuwe Lightning Bolt in vier jaar, verschijnt de 11de, en belooft zoals gewoonlijk weer kwaliteitsherrie van hoge gisting te worden. Wie geen aanleg heeft voor geduld kan het wachten verbijten door desgewenst in een deuk te liggen met aangekondigde songtitels als ‘Hüsker Dön’t’ TTT De nieuwe Tool, die dan weer ‘Fear Inoculum’ zal gaan heten, verschijnt op 30 augustus. Om de verwachtingen nog wat op te poken, heeft de band zijn gehele catalogus online gezwikt – alsof u alle Tool-platen de voorbije dertien jaar nog niet genoeg gehoord had bij gebrek aan nieuw materiaal TTT Maynard James Keenan: ‘We hebben onze hoop dat Betamax de standaard zou worden losgelaten, en richten ons nu op een splinternieuwe vondst: streamen’ TTT Het gaat niet goed met Busta Rhymes. De rapper, die op zijn hoogtepunt verkeersboetes kon versieren door ‘Het verdriet van België’ luidop te lezen voor een snelheidscamera, is door de Londense politie van het vliegtuig geëscorteerd waarmee hij net was aangekomen vanuit New York TTT Volgens ooggetuigen raakte Busta tijdens de vlucht slaags met een medepassagier omdat die zijn handbagage aangeraakt zou hebben. Een politiewoordvoerder zegt dat de rapper verklaringen afgelegd heeft, en hoopt op opheldering zodra zijn korps erin geslaagd is de 2 minuten uitleg neer te typen en te bundelen in twee à drie boekdelen TTT Katy Perry mag in de buidel tasten: een rechtbank heeft beslist dat de beat onder Perry’s ‘Dark Horse’ uit 2013 te veel lijkt op die van ‘Joyful Noise’, elf jaar geleden gepend door ene Marcus Gray, die zich als rapper Flame laat noemen. Eerlijkheid gebiedt ons toe te geven dat we Flame niet kennen, en dat zal ook niet veranderen: aangezien Flame nu zo’n 2,5 miljoen euro krijgt wegens schending van zijn auteursrechten, kan hij meteen met pensioen TTT Reuring in Rusland: tijdens een concert van Rammstein in Moskou, deelden Richard Z. Kruspe en Paul Landers, beiden gitarist, op een bepaald moment een innige kus op het podium. Nu wisselden de twee eerder op de tour al enkele keren speeksel uit, maar in Rusland gelden er nu eenmaal wetten tegen dat soort openlijke intimiteit tussen vertegenwoordigers van hetzelfde geslacht TTT Ook Ignaas Devisch toonde zich bezorgd bij het nieuws: ‘De kus tussen de gitaristen van Rammstein doet terugdenken aan hoe de nazi’s ervan hielden na een succesvolle blitzkrieg gitaar te spelen en elkaar massaal binnen te draaien’ TTT Dát waren tijden!