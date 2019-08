De streak van Bon Iver: beluister én bekijk elk uur een nieuwe single

Hij gaf er tot gisteren al vijf weg, maar Justin Vernon toverde deze namiddag nog eens drie singles - videoclips inclusief - in de eindspurt naar vierde langspeler i,i. Of dat dachten we. Het ziet ernaar uit dat Bon Iver in galop nummers dropt vandaag. Of hij tegen de dag van de release (30 augustus) nog materiaal over zal hebben, is nog maar de vraag.

In 'iMi' nodigde hij onder andere James Blake en Velvet Negroni mee aan tafel, terwijl de danseres in de videoclip - Taylor Collier van gezelschap TU Dance -ook al voorkwam in de voorstelling 'Coming Through' waar Bon Iver aan meewerkte. De TU-choreografen van 'Coming Through' - Toni Pierce-Sands en Uri Sands - gaven dan weer hun touch aan de clip van 'We', met collega in het métier Bizhiki aan hun rechterzijde.

En de nummers? 'iMi', 'We' en 'Holyfields,' bevatten het karakteristieke knip- en plakwerk in Vernons zanglaagjes en beats, golvend op zeemzoete echo's waarvoor we bij hem vanaf dag één in zwijm vielen. I,i kan nu al bijna niet meer stuk, mede omdat we het leeuwendeel al gehoord hebben.

Na uitvoerig driewerf gejuich volgde 'Naeem' een uur later, al kon je deze eerder live bezichtigen. Dit keer kunnen we genieten van de sensuele moves van Amanda Sachs, ook lid van TU Dance.

Vernon lijkt een versnelling hoger te slaan, want op amper dertig minuten verwijderd van de vorige vliegt het fragiele 'Marion' al online. Net zoals bij 'iMi' komt danseres Taylor Collier even piepen.

Nu we goed en wel bij de pinken zijn, laten we Vernon even niet meer los. 'Salem' huppelt uitdrukkelijk meer dan de andere deuntjes van vandaag. Daarnaast lijkt een bepaalde vormgeving zich in de videoclips uit te drukken: minimalistisch, levendige, soms fluorescerende contrasten, met weer een gastoptreden van TU Dance als kers op de taart.

En daar is 'ie weer! De gezapige saxofoonsolo die in de helft van 'Sh'Diah' wordt ingezet, gaat gepaard een al even gezapige choreografie. Volgens de reeds gelekte tracklist komt deze als voorlaatste op de plaat. Dat vinden we - gezien het zen-gehalte - meer dan oké.