TTT-berichten: Noel Gallagher koopt chimpansee - Jack Black ft. Jack White - 50 jaar 'Abbey Road'

'Noel Gallagher: 'Ik dacht even dat Liam een pyjama van mijn zoontje aanhad''

Martine Van Hoof (48) is overleden. Van Hoof richtte in 1992 samen met onder anderen Ruben Block de surfrockabilly-band Tiny Tinne & The Texas Jumpers op, dat al snel zijn naam veranderde in Sin Alley. Rond de eeuwwisseling volgde AngeliCo (met naast Block ook Axl Peleman, Mario Goossens en Tom Van Stiphout), en later het meer country getinte Dashboard Darling, dat ondanks een paar fijne singles nooit echt potten brak. Doe zoals wij en zet ‘Detroit 442’ van Sin Alley en ‘Heavenly Creatures’ van Dashboard Darling nog eens op. En prevel dan zacht: rust in vrede, Martine, de wereld is minder mooi zonder jou TTT Eveneens niet meer: Nicky Wonder, oprichter van The Wondermints en de zanger en gitarist die al vele jaren de groep achter Brian Wilson in wondermooie banen leidde. Wonder werd 59 TTT Ook David Berman (52), oprichter van het bijzonder invloedrijke en lichtjes fantastische Silver Jews, heeft het hoofd definitief te rusten gelegd. Berman richtte Silver Jews op in 1989 samen met toekomstige Pavement-leden Steven Malkmus en Bob Nastanovich, maakte zes platen met de groep, en zette er in 2008 een punt achter om zich op een carrière als scriptschrijver toe te leggen. ‘Ik wil stoppen voor het slecht wordt, ik wil niet per ongeluk het antwoord schrijven op ‘Shiny Happy People’.’ Met ‘Purple Mountains’ had Berman minder dan een maand geleden zijn eerste plaat in elf jaar uitgebracht TTT Over naar vrolijkere tijdingen, en dan komen de Gallaghers – lang zullen ze leven! – altijd van pas. Noel heeft laten weten dat hij de mastertapes van Oasis zal verkopen aan de hoogste bieder. ‘Wat ik met het geld ga doen? Een vliegtuig kopen, en een jacht. En ik wil een chimpansee met een buishoed. En een raket! En misschien laat ik mijn kinderen de rechten op die rommel van na 2000 wel na’ TTT Uiteraard liet de oudste Gallagher zich ook nog iets ontvallen over our kid Liam, en zijn show op Glastonbury: ‘Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven al zoveel plaatsvervangende schaamte heb gevoeld. Het leek wel een goocheltruc, hoe hij erin slaagde om die fantastische Oasis-songs sprieterig en dun te laten klinken. En wat had hij aan? Ik dacht even dat hij een pyjama van mijn zoontje had geleend’

Voor de muziekliefhebbers: op 30 augustus wordt de 25ste verjaardag van ‘Definitely Maybe’ gevierd met twee rereleases: één picture disc, en eentje op zilver vinyl TTT Exact dubbel zo oud: ‘Abbey Road’ van The Beatles, maar dat had u ongetwijfeld al gemerkt aan de geinige variaties op de hoes die u de afgelopen week op Facebook en aanverwante hebt zien voorbijglijden. Interessanter zijn de dagboekaantekeningen van een roadie die er op de dag van de fotoshoot bij was, en die nu zijn gepubliceerd. The Beatles waren op vraag van fotograaf Iain Macmillan een paar uur vroeger naar de studio gekomen. Terwijl een politieagent het verkeer tegenhield, liet Macmillan The Fab Four een paar keer heen en weer lopen over het zebrapad voor de deur van de studio. Zes foto’s later wist hij dat hij goud in handen had. Zes foto’s, zes TTT Omdat de klus zo snel geklaard was, hadden The Beatles nog drie uur te doden voor ze in de studio aan de slag konden. John en Paul gingen naar Pauls huis om de hoek, Ringo ging shoppen en George ging naar de zoo. Weten we dat ook weer TTT Op 27 september verschijnt een geremixte deluxe-uitvoering van ‘Abbey Road’, met 23 sessieopnames en demo’s, waaronder meer dan een handvol nooit eerder uitgebracht lekkers TTT Na jaren van geruchten is het er eindelijk toch van gekomen: Jack Black en Jack White zijn de studio ingedoken voor een gezamenlijke song. Hoe de samenwerking klinkt, weet nog niemand, hoe ze heet, weet iedereen: Jack Grey TTT Ian Watkins, de voormalige zanger van Lostprophets, zit in de gevangenis een celstraf van 35 jaar uit voor kindermisbruik. Vorige week werd bij hem een mobiele telefoon verwijderd die hij in zijn anus had verstopt. Aangezien het een piepkleine GTstar betrof en geen Samsung Galaxy Mega, mag worden aangenomen dat Watkins het ding niet gebruikte om te netflixen. Geen idee waar hij de oplader had zitten TTT Tot slot melden wij u graag dat wij de sociale media voor een paar weekjes vaarwel wuiven, want er is een nieuwe rage in aantocht: het ruïneren van je favoriete groepsnaam door één letter te veranderen. Deze hoeven al niet meer: Arctic Donkeys, The Beagles, Guns N’ Moses, Mullet For My Valentine, en – doordenker – Queer. Laat u gaan!