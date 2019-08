Beluister en bekijk de nieuwe single van Raveyards: 'Het is geen jumpmuziek, maar stiekem toch een beetje'

Raveyards bestond ooit uit zes of zeven bandleden - de beruchte liveshows met projecties, rooksalvo's en flitsende stroboscooplampen maakten het moeilijk om ze te tellen -, maar snoeiden anno 2019 hun bezetting tot een trio. Producer François De Meyer laat zich voortaan vergezellen door Brent Vanneste en Joris Casier (STAKE).

Dat 'Cid Com' zo dicht bij de aanvang van Pukkelpop uitkomt, is eigenlijk toeval. 'De release liet wat op zich wachten omdat we al heel lang met Lion Beach (video-animator die de clip verzorgde, red.) in zee wilden gaan.' Het resultaat zuigt je mee in een futuristisch-apocalyptische vluchtroute doorheen een dorre, gebetonneerde metropool.

'In de loop der jaren hebben we vele bezettingen gekend, maar in deze formule heerst er een veel energetischere dynamiek dankzij de twee maniakken van STAKE', aldus De Meyer. 'Vroeger vloeide het meer voort uit trance, en legden we ook veel nadruk op onze zelfgemaakte visuals. Nu sluit het dichter aan bij techno en hiphop. Anders gezegd: het ís geen jumpmuziek, maar stiekem toch een beetje (lacht).'

Ook Brutus en Shht - die ook dit jaar naar Kiewit trekken - werkten al met Lion Beach samen. Stefanie Mannaerts (drums en zang bij Brutus) vervoegde ooit ook Raveyards, samen met onder anderen Pieter De Wilde (Raketkanon) en Stefan Bracke (The Subs).

Intussen staat Pukkelpop aan de voordeur, waarbij Raveyards onder de noemer van GHOST tot twee maal te gast zal zijn. De Meyer is samen met Stefan Bracke bezieler van GHOST, dat optredens zelf cureert en organiseert, maar net zoals voor Les Ardentes dus zelf uitverkoren is door Pukkelpop om bands te programmeren.

'Dat we op Pukkelpop mogen cureren hebben we te danken aan S.M.A.K.', vertelt hij. 'In mei werkten we met hen samen voor een Ghost-editie in het Gentse Citadelpark. Daarna kregen we van hen de uitnodiging in de bus.'

In ons vorig gesprek beloofde Raveyards om in augustus een album klaar te hebben. Dat is De Meyer nog niet ontgaan. 'Het zal wel voor oktober zijn. Dan brengen we twee ep's op vinyl uit via het Britse Nein Records.'

Komt dat zien dus! Pukkelpop verwelkomt Raveyards op vrijdag (17.55u) én zaterdag (17.40u) op de Art Yard, recht tegenover de Main Stage. Naar verluidt wil GHOST in het thema 'March of the Death' festivalgangers sprokkelen om mee te doen aan een 'bijzondere performance'. Wie zich bijzonder wil voelen staat dus maar beter paraat.

Voor wie de festivalgekte wil of moet missen:

7/09/2019 Villa Pace, Sint-Niklaas

10/10/2019 Stuk, Leuven

12/10/2019 Ghost 'Alien'-editie, Vooruit Gent

31/10/2019 Ghost, Recyclart Brussel

12/12/2019 De Snuffel, Brugge