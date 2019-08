Dit zijn de 10 mooiste nummers van Bon Iver

Justin Vernon – ‘Hazelton’ (2006)

Een jaartje vóór Justin Vernon doorbrak met ‘For Emma, Forever Ago’ bracht hij zijn derde soloplaat ‘Hazeltons’ uit. Hij haalt er zijn hoge falset nog niet vaak boven, maar het openingsnummer ‘Hazelton’ glinstert al zoals ‘Holocene’. De plaat is zeldzaam – er zouden slechts 100 exemplaren van bestaan – en staat niet op Spotify, maar YouTube biedt soelaas.

Bon Iver – ‘For Emma’ (2007)

U kent ‘Skinny Love’, dus waarom niet een andere parel van op ‘For Emma, Forever Ago’ uitlichten? Aan het eind van een plaat gevuld met de breekbaarste liefdesverdrietliedjes komt ‘For Emma’: een song die zalft met een slidegitaar en feestelijke blazers. ‘With all your lies, you’re still very lovable.’

Bon Iver – ‘Wisconsin’ (2007)

Justin Vernon nam ook ‘Wisconsin’ in z’n eentje op in die befaamde hut in een bos in de gelijknamige Amerikaanse staat. De song haalde de cd ‘For Emma, Forever Ago’ nét niet, maar staat gelukkig wel in de iTunes-versie. Bonnie Bear mijmert er over de liefde zoals alleen Bonnie Bear over de liefde kan mijmeren. ‘That was Wisconsin. That was yesterday.’

Bon Iver – ‘Blood Bank’ (2009)

Het leek nog onmogelijk tijdens die harde wintermaanden na de breuk met zijn Emma, maar Justin Vernon had tegen 2009 een nieuwe crush. ‘Well, I met you at the blood bank. We were looking at the bags,’ begint-ie één van zijn allerbeste nummers. ‘Blood Bank’ staat op de gelijknamige EP uit 2009 waarmee Bon Iver bevestigde dat ‘For Emma’ geen gelukstreffer was. Kanye West en James Blake werden toen fan, wat resulteerde in collabs die op papier niet werken maar dat toch toen: check ‘Lost in the World’ van Ye en ‘I Need a Forest Fire’ van James Blake.

Bon Iver – ‘Holocene + Towers’ (2011)

Veel mooier wordt het niet dan ‘Holocene’ en ‘Towers’ die elkaar opvolgen op Bon Ivers tweede plaat ‘Bon Iver, Bon Iver’. Vernon haalde twee Grammy-nominaties binnen voor ‘Holocene’, maar ‘Towers’ doet niet onder: een nostalgisch lied dat in het midden openbloeit met een zwoele sax en een achtergrondkoor.

Volcano Choir – ‘Byegone’ (2013)

Justin Vernon richtte samen met enkele kameraden in 2005 de band Volcano Choir op, maar het duurde tot 2013 voor er een meesterlijke song uit die samenwerking voortkwam. ‘Byegone’ is grootser dan we van Bon Iver gewend zijn. Gitaren klimmen tot epische hoogten terwijl Vernon een strijdkreet uit: ‘Set saaaaail!’

Bon Iver – ‘8 (Circle)’ (2016)

De songs op de derde Bon Iver-plaat, ‘22, a Million’, stonden net zoals Justin Vernon destijds constant op instorten, en dat maakt de opbouw van ‘8 (Circle)’ des te euforischer. Van gepijnigde woorden in een mist van orgelklanken tot een volgroeid popnummer met een hiphopbeat en uitbundige blazers. ‘8 (Circle)’ is, ondanks die bizarre titel, een vast hoogtepunt tijdens zijn liveshows.

Bon Iver – ‘Faith’ (2019)

Dé song om de splinternieuwe Bon Iver-plaat ‘I,I’ (drie weken voor de officiële releasedatum al op alle streamingdiensten) te leren kennen. Die weidse gitaarakkoorden, die sprankelende synths, die aanzwellende saxofoon en die typische Bon Iver-meerstemmigheid: ‘Faith’ heeft alles wat je zoekt en dan nog wat meer.

Bon Iver – ‘RABi’ (2019)

Wie had ooit verwacht dat Bon Iver op een dag een feelgoodsong zou schrijven? ‘RABi’ is nog geen ‘Happy’ of ‘Walking on Sunshine’ – Bon Iver blijft Bon Iver – maar er weerklinkt hoop in het warme gitaargepluk. ‘Er is zoveel om verdrietig over te zijn, maar er is ook veel om dankbaar voor te zijn. Ik wil me toeleggen op dat laatste,’ zei Vernon over de song. Aldus weerklinkt het refrein: ‘Sunlight feels good now, don’t it?’