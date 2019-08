Knal knaagdieren aan flarden in de videogame (!) van King Gizzard & the Lizard Wizard

Naar aanleiding van de release van hun metalalbum 'Infest the Rat's Nest' (16 augustus), maakten de Australische psych-rockers van King Gizzard & the Lizard Wizard een heuse oldschool shooter game, met nieuwe klepper 'Mars for the Rich' als soundtrack. Dat GAIA er bezwaar bij heeft, zal King Gizzard & the Lizard Wizard worst wezen. In de game moet u namelijk een rattenplaag aan flarden schieten. Raakt u tussen alle dierenlijkjes tot aan het einde van het spel, dan kan u de hele single horen. Zo niet, try again.

