TTT-berichten: Lily Allen brengt eigen seksspeeltjes uit - Ozzy Osbourne blijkt genetische mutatie - Flea maakt zijn boek af

'Hartverwarmend hoe Andrea Bocelli het meteen opnam voor Placido Domingo: hij heeft niets gezien'

Eindelijk is er wetenschappelijk bewijs: Ozzy Osbourne is een aberratie van de natuur. Niet onze woorden, maar de vaststelling van Bill Sullivan, professor genetica aan de Indiana University School of Medicine TTT Sullivan nam DNA-stalen onder de loep die enkele jaren geleden al waren afgenomen bij Ozzy, en kwam tot het besluit dat we te maken hebben met één of andere genetische mutatie. Een andere verklaring waarom Ozzy nog altijd rondschuifelt na decennia van alcohol- en drugsgebruik terwijl tal van collega’s al lang onder de zoden liggen, is er volgens de prof niet TTT Neem nu George Michael, aflijvig sinds Kerstmis 2016. Het huis in Oxfordshire waarin George z’n laatste adem heeft uitgeblazen, is verkocht voor de mooie som van 3,4 miljoen pond TTT De nieuwe eigenaars, een niet onbemiddeld koppel uit de buurt, zouden er al ingetrokken zijn. Naar verluidt zijn ze in de wolken met hun nieuwe stulpje, maar vinden ze het jammer dat de herentoiletten bewoond worden door een rumoerig spook dat voortdurend over de scheidingswand tussen de urinoirs probeert te kijken TTT Boerenbal in de hooischuur van Mumford & Sons: de groep wordt dit najaar gelauwerd als winnaar van de John Steinbeck Award. Die prijs wordt al sinds 1996 jaarlijks uitgereikt aan een schrijver of artiest die volgens een panel van deskundigen ‘de geest en waarden van John Steinbeck alle eer aandoet’ TTT Wie bekend is met het werk van Steinbeck, uit wiens meesterlijke pen werken als ‘De druiven der gramschap’ zijn gevloeid, kan het panel onmogelijk ongelijk geven: niet alleen loopt Marcus Mumford erbij alsof hij zo uit de grote depressie van de jaren 30 is gestapt, de muziek die hij dezer dagen maakt, smeekt ook om een verlossend nekschot à la ‘Muizen en mensen’ TTT Overleden: Henri Belolo, bij leven bekend als medeoprichter en producer van Village People. Belolo werd 82 TTT Erg kleurrijke herinneringen hebt u wellicht niet aan de man: terwijl de leden van Village People doorgaans vrolijk uitgedost waren als indiaan, cowboy of bouwvakker, stond hun producer erop om zich uitsluitend als zichzelf te verkleden

Afgaand op hoe vaak Bart Kaëll dezer dagen op tv komt, móéten de jaren 90 wel terug zijn – en anders zorgt Dinosaur Jr. daar wel voor TTT Volgende maand brengt J Mascis namelijk alle Dinosaur-platen van dat decennium opnieuw uit, zijnde ‘Green Mind’, ‘Where You Been’, ‘Without a Sound’ (dat het onsterfelijke ‘Feel the Pain’ leverde), en ‘Hand It Over’ TTT Eindelijk is er een eind gekomen aan de lang uitgesponnen soap rond A$AP Rocky en het Zweedse gerecht TTT Smörgåsbord? TTT Nee, we hebben het over het gerecht dat Rocky vorige week, na weken onderzoek en heisa, heeft veroordeeld voor een vechtpartij van eind juni. De rapper kreeg een gevangenisstraf met uitstel, wat betekent dat hij niet meer terug naar de cel moet TTT Rocky’s advocaat Sven Mary: ‘Het is me wéér gelukt’ TTT Al aangekondigd in 2014, maar nu eindelijk echt klaar: ‘Acid for the Children’, de autobiografie van Flea, de legendarische bassist van de Red Hot Chili Peppers. Het boek verschijnt begin november, zal zo’n vierhonderd pagina’s tellen en krijgt een voorwoord mee van niemand minder dan Patti Smith TTT Zelden valt er opzienbarend nieuws te noteren in de operawereld – kan moeilijk anders in een sector waar ze al 250 jaar dezelfde muziek zingen – maar daar brengt Placido Domingo deze week verandering in TTT Domingo, in betere tijden één van de Drie Tenoren, wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De laatste dertig jaar zou de Spanjaard voortdurend geprobeerd hebben om vrouwen z’n bed in te lokken door allerhande professionele duwtjes in de rug te beloven als beloning, wat ons noopt tot een zin waarvan we dachten dat we die nooit zouden schrijven: Placido Domingo is de Ryan Adams van de opera TTT Wel hartverwarmend hoe Andrea Bocelli het meteen opnam voor zijn collega door erop te wijzen dat hij nooit iets heeft gezien TTT Dat wordt eentje voor die Vlaamse canon, jongens TTT Lily Allen, ook al even niet meer gezien, heeft zich blijkbaar op een nieuwe markt geworpen: die van de seksspeeltjes. Allen, al langer ambassadeur van het betere erotische hulpstuk, brengt weldra haar eigen lijn speeltjes uit omdat het vrouwelijke orgasme ‘nog altijd niet belangrijk genoeg wordt geacht’ TTT We kunnen ook niet overal tegelijk zijn, Lily