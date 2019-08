HUMO Een tourmanager, dat is toch de oppas van de artiest, of niet soms?

Lamotte «Al lachende zeggen we soms wel eens dat tourmanagement verandert in mamagement. Als je kijkt naar de verantwoordelijkheden van een ouder ten opzichte van hun kinderen, komt dat wel overeen: begeleiden, in toom houden, communiceren...»

Baert (34) «Het babysitten is slechts een fractie van de job. De bandmanager bakent een parcours af – 'Dit jaar gaan we naar dat continent' – waarna de boeker de juiste zalen of festivals aanspreekt. Zij leggen dan een aanbod op tafel, waarop er met de manager wordt onderhandeld. Zodra die knoop is doorgehakt, schiet ik in gang.»