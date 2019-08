TTT-berichten: Die Antwoord doet aan gaybashing - Liam Gallagher brengt sneakers uit - Korn treedt op in videogame

'Liam Gallagher heeft zijn eigen Adidas-stappers: met zijn smoel op de wreef, en met een halve zool'

Lullo’s van de week, en wat ons betreft ook die van vorige en volgende week: Die Antwoord, ooit opgericht toen een Zuid-Afrikaan zich iets te luid afvroeg wat er zou gebeuren als je een stel rijkeluiskinderen verkleedt alsof ze opgegroeid zijn in een caravan en ze met microfoons in de handen op een podium duwt TTT Het antwoord kregen we op beelden uit 2012, die vorige week op YouTube zijn gegooid door ene Ben Crossman – die heeft ooit deel uitgemaakt van de entourage van Die Antwoord. Daarop is te zien hoe Ninja en Yolandi Visser, alias – pinkje omhoog, iedereen – Watkin Tudor Jones en Anri du Toit, in de backstage van een festival Andy Butler aanvallen, de homoseksuele frontman van Hercules and Love Affair TTT Op de beelden spuwt Ninja Butler in het gezicht, waarna hij samen met Visser het verzonnen gerucht verspreidt dat Butler haar aangerand zou hebben. Ninja reageerde op de beelden met een bericht waarin hij beweert dat het níét om gaybashing gaat, wat moeilijk te geloven is gezien de koosnaampjes die hij naar Butlers hoofd slingert, en waarin hij ook de theorie lanceert dat de beelden gemanipuleerd zouden zijn TTT Een excuus waarop heel wat festivals gepast gereageerd hebben, en dus ziet Die Antwoord dezer dagen het ene na het andere concert geschrapt worden. Ook van ons krijgt Ninja’s uitleg evenveel sterren als ‘Mount Ninji and da Nice Time Kid’, z’n laatste plaat: nul TTT Als iemand beroep wil aantekenen: we willen ze gerust nog eens natellen

Het ziet ernaar uit dat The Good, The Bad & The Queen er een einde aan gebreid hebben. Tijdens hun concert op het Nederlandse Lowlands liet Damon Albarn verstaan dat het hun laatste optreden zou zijn. ‘After this: poof, gone.’ Ook op Twitter liet de groep zoiets weten: ‘The end of the road!’ TTT Even opgesnord: hun concert op Werchter eerder deze zomer kreeg van ons vier en een halve ster meer dan de laatste plaat van Die Antwoord. Wie er toen niet bij was: tja TTT Het anachronisme Korn heeft z’n toevlucht gezocht tot de digitale wereld: ze hebben vorige week een concert gespeeld in het onlinevideospel ‘AdventureQuest’ TTT Terwijl de band op het virtuele podium stond, konden tot de tanden gewapende spelers allerhande monsters verslaan in de moshpit. Alleen de draak van de slechte smaak stond aan het einde nog dapper overeind TTT Nieuws over de nieuwe Neil Young en Crazy Horse, die eerder al aangekondigd werd: de plaat, hun eerste samenwerking in zeven jaar, zal ‘Colorado’ heten, zal in oktober in de bakken liggen en zal op geen enkele manier geïnspireerd zijn door ‘Mount Ninji and da Nice Time Kid’ TTT Liam Gallagher heeft z’n eigen Adidas-stappers uitgebracht. De schoen, die er voor het grootste deel uitziet als om het even welke andere schoen, heeft één detail dat de ontwerper verraadt: Liams smoel staat afgedrukt op de wreef TTT O, ja: en, naar analogie met de ontwerper, een halve zool TTT Uw stukje uneasy listening voor deze week: ‘Daily Battles’, geschreven door Thom Yorke voor Edward Nortons nieuwe film ‘Motherless Brooklyn’, en met Flea in een gastrol op bas en trompet TTT Als u klaar bent, neem dan even de kalender erbij en draai een fraaie cirkel rond 20 september: die dag komt ‘No Home Record’ uit, de eerste echte soloplaat van Kim Gordon, welbekend van Sonic Youth. ‘No Home Record’ zou geïnspireerd zijn door Los Angeles, al jaren de thuisstad van Gordon, en hoe die in alle vluchtigheid kan aanvoelen als no home TTT Het moest ooit gebeuren: er is een steen vernoemd naar The Rolling Stones TTT Die steen ligt op Mars, is iets groter dan een golfbal en ging aan het rollen toen de NASA daar in november vorig jaar haar nieuwste speeltje neerplofte TTT Soms kan het zó simpel zijn