Schrijf je nu in voor Humo's Rock Rally 2020!

Treed jij in de voetsporen van Whispering Sons, Goose, Compact Disk Dummies, Balthazar, Warhola, The Van Jets, Blackbox Revelation of dEUS?

Komend jaar is het weer zover: tijdens Humo's Rock Rally gaan we op zoek naar de meest veelbelovende artiesten van het land. Je maakt muziek en ziet een carrière à la dEUS of Balthazar wel zitten? Schrijf je dan vanaf nu hier in voor Humo's Rock Rally 2020. Inschrijvingen zijn mogelijk tot en met uiterlijk 22 november 2019, om middernacht.

De voorwaarden zijn simpel: wij willen drie van jouw songs horen, waarvan maximum één cover. Elke deelnemer bevestigt daarbij dat hij (of één of meer van de groepsleden van de deelnemer) eigenaar is van alle rechten op de eigen nummers en dat deze geen rechten van derden schenden.

Uit alle inschrijvingen kiest de jury omstreeks half december 2019 100 deelnemers. Deze 100 geselecteerden gaan door naar de preselecties, georganiseerd in onderstaande zalen op onderstaande data:

17/01/20 de Kuub, Turnhout

18/01/20 Het Depot, Leuven

24/01/20 De Zwerver, Leffinge

25/01/20 CC Nova, Nazareth

31/01/20 N9, Eeklo

01/02/20 Posthoorn, Hamont

07/02/20 Hangar 27, Edegem

08/02/20 Cactus Club, Brugge

14/02/20 Club 26, Genk

15/02/20 Nosta, Opwijk

De jury selecteert 20 bands uit deze preselecties die doorgaan naar de halve finales in Vooruit te Gent op 13 maart 2020 en Trix te Antwerpen op 14 maart 2020. De uiteindelijk door de jury geselecteerde 10 finalisten nemen het tegen elkaar op in de finale in AB Brussel op 26 april 2020.