TTT-berichten: PJ Harvey dumpte Nick Cave via telefoon - Dave Grohl wilt Oasis-reünie - Noel Gallagher wilt Foo Fighters zien splitten

Tot de dag waarop we van een batterij goedbetaalde advocaten groen licht krijgen om elke week integraal een nieuw stuk af te drukken van The Red Hand Files, de website waarop Nick Cave fijnzinnige antwoorden geeft op vragen van fans, zijn we gedwongen te parafraseren telkens als er weer een bijzonder interessante kwestie wordt aangekaart TTT Zoals door Ramon uit Brazilië, die Cave vorige week vroeg waarom hij destijds een einde had gemaakt aan zijn relatie met PJ Harvey. Waarop Cave herinneringen ophaalde aan het moment dat hij door haar gedumpt werd via de telefoon: ‘Daar zat ik, op de vloer van mijn flat in Notting Hill. De zon scheen door het raam, ik voelde me goed en had een mooie en getalenteerde jonge zangeres als vriendin. Tot de telefoon ging. Het was Polly, die me vlakaf zei dat ze me wilde verlaten. ‘Waarom?’ vroeg ik. ‘Het is gewoon voorbij,’ zei ze. Ik was zo verrast dat ik bijna mijn injectienaald liet vallen’ TTT Verderop in zijn antwoord wijt Cave de breuk aan zijn ‘moeilijkheden om het concept monogamie volledig onder de knie te krijgen’, maar hij voegt er ook aan toe: ‘Aan het einde van de rit bleken we gewoon twee tomeloos creatieve mensen te zijn, elk te zeer met onszelf bezig om echt iets te betekenen voor elkaar. We waren als twee verloren maar bij elkaar passende reiskoffers, eindeloos draaiend op een bagagecarrousel die nergens heenging.’ Zomaar, voor niets te lezen op het internet: als zijn website na die laatste zin nog altijd niet op uw favorietenlijstje prijkt, bent u niet meer te redden, vrezen we TTT Net zoals Alfred Jackson, halfbroer van Prince en één van de zes erfgenamen die na zijn overlijden over de poen moesten waken – een berg briefjes waarvan de totale waarde wordt geschat op 200 miljoen dollar. Jackson stierf vorige week een wat door de familie natuurlijke dood wordt genoemd, hij werd 66 TTT Nog vroeger richting uitgang gesukkeld: Neal Casal, de folkmuzikant die ook hand-en spandiensten leverde aan Willie Nelson en, in onverdachte tijden, aan Ryan Adams. Casal werd amper 50 en heeft er naar verluidt zelf een einde aan gebreid

Rond deze tijd zal het ongeveer tien jaar geleden zijn dat Oasis er definitief de stekker uit trok, en een kwarteeuw geleden dat de band ‘Definitely Maybe’ op de wereld afstuurde en daarbij schade berokkende die zelfs 25 jaar later nog niet helemaal vergoed is. Om dat te vieren, heeft Dave Grohl op het podium van het Reading-festival, waar hij geboekt stond met zijn Foo Fighters, gegrapt dat hij van plan is een petitie te organiseren om Oasis weer samen te brengen TTT Lachen! TTT Tot Noel Gallagher de volgende dag tijdens een concert in San Diego liet verstaan dat hij ook van plan is om een petitie te starten: één om de Foo Fighters te doen splitten TTT Mochten de heren meelezen: u mag beiden onze naam noteren TTT Ook Ozzy Osbourne is aan terugblikken toe. Elke terugblik kan in zijn geval de laatste zijn, en dus komt de Prince of Darkness op de proppen met een boxset vinyl die z’n hele solocarrière omvat. De collectie wordt aangevuld met liveplaten en B-kantjes. Ozzy: ‘De set komt met alles wat je ooit zou kunnen verlangen als het op mij aankomt’ TTT Als dat waar is, zal er ook een vertaler bij geleverd worden die Ozzy’s uitspraken van de laatste tien jaar moet omzetten in begrijpelijk Engels TTT Nog iets om bij stil te staan en ‘O tempora, o mores’ bij te mompelen: Death Row Records, het in hiphopkringen legendarische platenlabel dat is opgericht door slechtgeluimde lui als Dr. Dre en Suge Knight, en bekend van artiesten als 2Pac en Snoop Dogg, is gekocht door Hasbro, het bedrijf dat u vooral kent van speeltjes als My Little Pony en Furby TTT De speelgoedgigant kreeg onlangs het Canadese Entertainment One in handen, geïnteresseerd als-ie was in de rist tekenfilmreeksen waarvan de Canadezen de rechten bezaten. Alleen had Entertainment One wel meer dan alleen maar cartoons in de portefeuille: sinds 2013 stak ook Death Row Records erin TTT Wat dat voor u betekent? Dat u voortaan niet verrast moet opkijken als dochterlief komt melden dat haar Furby na een duw op de buik het dreigement ‘Fuck with me and get your cap peeled’ heeft geuit