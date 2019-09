Boze Britten, dulle Ieren: van deze 10 gitaarbands zult u nog veel horen

Het is van 2005 – Arctic Monkeys! Bloc Party! Snow Patrol! Franz Ferdinand! – geleden dat de grond van Groot-Brittannië en Ierland zo vruchtbaar was voor jonge rockbands. Shame cureert het Kortrijkse festival Sonic City begin november, Idles veroverde al Pukkelpop en Rock Werchter en Black Midi is dé hipsterband van het jaar. Omdat we niet graag zouden hebben dat u iets over het hoofd ziet: een overzicht van de tien topbands uit de huidige lichting! Voor wie liever niet al te veel leest – zo lastig, zeg! – hebben we ook videos toegevoegd.

Idles

De frontrunner van de huidige Britse invasie is Idles, een Engels groepje met een voorman die brult als een dronkaard in een pub en een gitarist die standaard in zijn onderbroek optreedt. Over hun single ‘Danny Nedelko’ zei Thibault Christiaensen van Equal Idiots: ‘Een voetbalanthem mét betekenis, dat zou ik ook nog uit mijn gitaarvingers willen krijgen.’ ‘Mother’ is misschien een nóg betere song. Legendes in wording.

Shame

Shame kreeg dit jaar, in het spoor van Thurston Moore en Courtney Barnett, de eer om de affiche van Sonic City samen te stellen. Op de line-up staat, niet toevallig, de helft van de bands uit dit lijstje. Shame trad dan ook al vaak met bevriende groepen op in Londen als The Chimney Shitters. Hun beste werk? ‘Friction’, ‘Concrete’, en ‘One Rizla’, met dat oppermachtige refrein: ‘Well I’m not much to look at and I ain’t much to hear / But if you think I love you, you’ve got the wrong idea’.

Fontaines D.C.

Hun debuutsong ‘Big’ duurt slechts 100 seconden, maar zegt alles wat u van Fontaines D.C. moet weten. ‘Dublin in the rain is mine’, proclameert zanger Grian Chatten, waarna hij doodserieus zingt: ‘My childhood was small, but I’m gonna be big’. De groep uit Dublin deelt de charme van The Pogues en de verbetenheid van The Clash. Hun debuut ‘Dogrel’ zal heel wat jaarlijstjes halen, en al zeker het onze.

Black Midi

‘De Londense, fel gehypete gitaargroep Black Midi klinkt op hun debuut ‘Schlagenheim’ als alles en niets wat ik ooit al heb gehoord,’ zo schreef de immer eloquente en welriekende Brad Pitt-lookalike (jmi). Black Midi is niet voor doetjes. ‘Western’ is een valse trage met een manisch middenstuk en ‘bmbmbm’ is het lijflied van de krankzinnige. Vooruitstrevende muziek van gastjes die nog geen twintig zijn.

Nilüfer Yanya

Nilüfer Yanya is een singer-songwriter met lef en een wereldstem. Haar muziek is al evenzeer een meltingpot als Londen. Ze speelt met genres en doet dat met een je-m’en-foutisme dat haar al even punk maakt als de overige snotapen in deze lijst. In ‘Golden Cage’ gaat ze in duet met een wulpse sax en met ‘In Your Head’ toont ze dat deze engel uit Londen ook kan rocken.

King Krule

De mannelijke tegenhanger van Nilüfer Yanya. Archy Marshall was een roste blaag van veertien toen hij de wereldsong ‘Easy Easy’ pende. Met de jaren slimmer maar niet minder rebels, bracht hij eind 2017 ‘The Ooz’ uit: een plaat die klinkt als toeterzat ronddolen door de donkerste straten van Londen. Check ook z’n werk met electroduo Mount Kimbie.

Girl Band

Er is niets verwijfds aan Girl Band. Hun gitaren klinken als grasmachines en hun zanger ratelt als een knotsgekke groene kabouter. Hun tweede plaat verschijnt eind september. Tot dan teren we op oud goud: ‘Paul’, ‘De Bom Bom’ en het alles vernietigende ‘Lawman’.

The Murder Capital

Nog meer kabaal uit Dublin, na Fontaines D.C. en Girl Band. The Murder Capital heerste op Rock Werchter en haalde vier sterren van Humo binnen. Collega (kv) had backstage een boeiend gesprek met hen over hun woelige schrijfsessies en permanente doodsangsten. De soundtrack bij het lezen: ‘Don’t Cling To Life’ – wat een titel! – en ‘Feeling Fades’.

Black Country, New Road

Black Country, New Road is vooralsnog eerder een belofte dan een volwassen groep, maar haalde deze lijst dankzij de mysterieuze single ‘Sunglasses’. De zevenkoppige band zet die song nog kalmpjes in met post-rockgitaren. Dan valt een schreeuwerige sax in. En een piepende viool. Het nummer barst open met geflipte freejazz. De trip duurt negen minuten en dat is geen seconde te lang.

Squid

Laat u niet beetnemen door die Talking Heads-tics, Squid is op en top Brits. ‘Fast and furious,’ zo omschrijft de band z’n muziek. ‘Rijp voor het gesticht,’ dat had ook gekund. Maar wie zich voorbij de krankzinnigheid waagt, vindt melancholie in nummers zoals ‘Match Bet’ en ‘The Cleaner’. Vooraleer u helemaal verliefd wordt op Squid, een waarschuwing: hun fans heten Squidiots. Het is maar dat u weet waar u aan begint.