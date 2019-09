Problemen bij The Offspring - Nicky Minaj stopt ergens mee - Elton John krijgt een postzegel - Raketkanon stopt ermee

TTT Nee, het gaat – net zoals bij echte muziekgroepen! – gewoon over duiten, en hoe één lid er niet genoeg gekregen heeft naar zijn zin. Dat lid is Greg K., tot voor kort bassist bij The Offspring, maar al enige tijd niet meer aanwezig op concerten. Kriesel beschuldigt Holland en gitarist Noodles ervan bewust geld achtergehouden te hebben, en is nu naar de rechtbank gestapt om zijn gram te halen TTT Want als je al geen betrouwbare zakelijke afspraken meer kunt maken met iemand die zich op 56-jarige leeftijd nog ‘Noodles’ laat noemen, waar gaat het dan heen met de wereld? TTT Greg, het is maar een suggestie hoor, maar: why don’t you get a job? TTT De Zweedse metalband Sabaton – niet te verwarren met het soortgelijk klinkende nagerecht met opgeklopte eierdooiers – heeft bange momenten beleefd. Een week geleden, op terugweg van de Tunesische Sahara, waar de groep net een videoclip had opgenomen, raakten de leden met hun wagen betrokken in een ongeval waarbij, volgens fotomateriaal dat ze online plaatsten, flink wat bloed vloeide. De groep zag zich genoodzaakt een concert in Polen af te zeggen, maar zou er weer volledig bovenop komen TTT Gezien de voorliefde van Sabaton voor camouflagekledij, is de verklaring van de andere betrokken partij – ‘Ik had hen niet zien komen!’ – trouwens best geloofwaardig TTT Nicki Minaj heeft op Twitter per direct haar vertrek uit de muziek aangekondigd. De rapster wil zich naar eigen zeggen voortaan focussen op het stichten van een gezin, en ziet niet in hoe ze die doelstelling kan combineren met haar muziekcarrière TTT Nadat Nicki’s fans net niet hadden gedreigd met een collectieve vankantmaking, verontschuldigde ze zich echter voor hoe abrupt ze het nieuws had bekendgemaakt. Ze nam er evenwel niets van terug TTT 50 Cent, de welbekende Amerikaanse rapper die volgens de laatste wisselkoersen nog goed zou zijn voor zo’n 45 eurocent, heeft een polemiek in gang geduwd op Twitter, waar hij statig proclameerde dat Chris Brown voor hem Michael Jackson heeft overtroffen als grootste artiest, na het zien van documentaire ‘Leaving Neverland’. 50, immer fijngevoelig, sloot zijn mededeling af met de woorden ‘I can’t believe Mike wanted to touch the little boys booty’ TTT Dat Chris Brown evenmin een onbesproken figuur is, en zodanig valt op vrouwen met blauwe ogen dat hij ze vaak zelfs persoonlijk aanbrengt, leek dan weer geen bezwaar voor Fiddy. Beschuldig hem gerust van een minder dan waterdichte logica, maar bedenk daarbij wel: een man die al een dozijn kogels heeft geslikt, is zelf ook niet bepaald meer waterdicht TTT Trouwens, 50 Cent die zich uitspreekt over wie de grootste artiest aller tijden is, dat is als een Lada-eigenaar die oordeelt wie kampioen moet worden in de Formule 1 TTT Sinds kort gratis en voor noppes te bekijken op YouTube: het optreden dat Nirvana in 1993 gaf in thuisstad Seattle ter ondersteuning van de ‘In Utero’-tour, en dat enkele jaren geleden nog uitgebracht werd op hun ‘Live and Loud’-dvd. Allen daarheen dus, en na afloop verzamelen aan het dichtstbijzijnde bushokje, dat prompt gemolesteerd zal worden als eerbetoon TTT Elton John, die we volgens de geplogenheden eigenlijk met ‘Sir’ moeten aanspreken, hoeveel jurken hij ook gedragen moge hebben, wordt in zijn laatste rechte lijn richting pensioen geëerd door de Royal Mail TTT Sir Elton krijgt een reeks van acht postzegels aan zich gewijd, elk met één van zijn platenhoezen. Mocht u er eentje in handen krijgen, maar bedenkingen hebben bij het likken aan de achterkant van Elton John: geen zorgen, u bent niet de eerste TTT Nieuws dat ons luttele momenten voor de deadline bereikte – en waar we na het tikken van de volgende woorden even van zullen moeten gaan liggen: het niersteenvergruizende, ronduit fabeltastische Raketkanon heeft bekendgemaakt alle vooropgestelde doelen te hebben getroffen, en zal vanaf volgend jaar een permanent staakt-het-vuren afroepen. Nog één clubtour volgt, aangevuld met een paar festivaldata, en dan houden de Gentenaren ermee op en zult u het zelf moeten zien te rooien TTT Nooit gedacht dit te zeggen, maar: plots weten we hoe de fans van Nicki Minaj zich voelen. Moge het overgaan tegen volgende week