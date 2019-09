Afgelopen weekend stond hij in Zürich voor het eerst sinds 21 december 2015 op een podium. Gisteren speelde de Nederlandse hitzanger in Leuven. Na één comebacksingle en twee het-spijt-mij-zo-interviews durft Dotan zijn fans opnieuw onder ogen te komen, nadat de Volkskrant in april 2018 aan het licht bracht dat Dotan beroep deed op 140 fictieve fans, die de zanger sinds 2010 opvoerden als volksheld.

De fake fans waren vooral actief op Facebook en Twitter. Ze liketen alle berichten van de zanger, vroegen bij radiozenders massaal zijn muziek aan, bekritiseerden andere artiesten en verspreidden verzonnen verhalen. Ella Severijnsen schreef bijvoorbeeld dat Dotan haar door de nasleep van haar miskraam heeft geholpen. In januari 2016 schreeuwden ze collectief moord en brand toen hij de Popprijs van de VPRO misliep. Geen enkele artiest in de Benelux had op dat moment zo’n stomende spionkop als Dotan.