Daniel Johnston (1961-2019): ' Slaap zacht, gekke, briljante Daniel. En doe John Lennon de groeten'

Toonvast zingen was niet zijn ding, gitaar spelen lukte hem nauwelijks, en als hij aan de keyboards ging zitten, gebruikte hij zelden meer dan drie toetsen. Beperkte middelen die hem niet beletten om aan de lopende band platen uit te brengen waarop zijn ware talent geëtaleerd werd: songschrijven. ‘True Love Will Find You in the End’, ‘Life in Vain’, ‘Don’t Let the Sun Go Down on Your Grievances’, ‘Try to Love’, ‘Speeding Motorcycle’, ‘Love Enchanted’, ‘Don’t Play Cards With Satan’, ‘Casper the Friendly Ghost’, ‘Lennon Song’… Ik kan eindeloos doorgaan met het opnoemen van prachtsongs die, ook al zong hij ze vals, recht door hart en ziel snijden. ‘Lennon Song’: Johnston was grote fan. Hij schreef ook een song die ‘The Beatles’ heette, en het artwork van zijn platen maakte hij zelf. Iedereen kent de foto van Kurt Cobain in het t-shirt van de hoes van ‘Hi, How Are You’.

Johnston had een bipolaire stoornis, nam in zijn jeugd een LSD-trip die hem zijn hele verdere leven zou blijven achtervolgen, en was niet gelukkig op deze wereld.