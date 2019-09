Duitse punkband Feine Sahne Fischfilet probeert jongeren weg te houden van neonazisme: 'Weg met nazi's! Wir schaffen das!'

Terwijl de bassen van het openingsnummer nog nadreunen, doemt in een walm van Bengaals vuur het reusachtige silhouet van de zanger op. Het kucht. 'We hebben ­bananen meegenomen', zegt het, 'zo goed opgevoed zijn wij namelijk in het oosten.' Gejoel. De rook trekt op. Jan Gorkow (32), zanger van de band Feine Sahne Fischfilet, staat midden op het podium, bulderend van het ­lachen om zijn eigen grap over de vrucht die vroeger in de DDR schaars was.

'Is dit vét', begroet Gorkow zijn publiek, ongeveer vijfduizend fans, op een klamme nazomeravond samengepakt in de monumentale citadel van Berlijn-Spandau. De zanger wist met zijn zwarte T-shirt het zweet van zijn voorhoofd, slingert een arm de lucht in: 'Weg met nazi’s! Wir schaffen das!' Dan zet de band weer in. Dikke vierkwartsmaten. Holderdebolder. Duitse Punk.