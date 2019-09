TTT-berichten: Advocaat A$AP Rocky neergeschoten - de gemotoriseerde asbak van Keith Richards - RIP Daniel Johnston

Ons en u ontvallen: Daniel Johnston, bij leven één van die mensen die noodgedwongen toekijken hoe hun hoofd te huur aangeboden wordt op Airbnb, en aldus moeten leven met een kop die bewoond wordt door spoken TTT Rumoerige buren, spoken. En dus maakte Daniel plaatjes van de pijn die hij ondervond van zijn kamergenoten. Die platen werden tijdens zijn leven door enkelingen naar waarde geschat, maar zijn voortaan gedoemd om te laat ontdekt te worden door zoekende mensen die na hun vondst prompt en met een zucht zullen besluiten dat ze te laat geboren zijn. Geloof er niets van: Johnston is gewoon te vroeg gestorven. Op z’n 58ste namelijk, en aan een hartaanval TTT Nog even in leven, misschien: de advocaat die deze zomer A$AP Rocky nog bijstond in zijn Zweedse rechtszaak voor geweldpleging. Henrik Olsson Lilja, zoals de man heet, werd op straat neergekogeld in Stockholm, waarna de schutter op zeer filmische wijze in een wachtende auto dook en wegstoof. De reden achter het acute geval van loodvergiftiging is nog niet bekend TTT Bij het ter perse gaan was de man voor zover mij bekend nog in leven, maar vraagt u het ons volgende week nog eens TTT Verhuurt vermoedelijk ook op Airbnb: Sinéad O’Connor, die momenteel echter van beterschap gewaagt en een comeback heeft gemaakt in het Ierse ‘The Late Late Show’ TTT O’Connor, of Shuhada’ Davitt, zoals ze zich laat aanspreken sinds ze zich heeft bekeerd tot de islam, bracht er een liveversie van ‘Nothing Compares 2U’, ondanks dure beloftes dat ze het nummer nooit meer zou brengen, en een cover van ‘A Rainy Night in Soho’ van The Pogues.

Minst nuttige weetje van de week: volgens Brits muziekjournalist Neil McCormick zou Keith Richards, om de vrede met Mick Jagger te bewaren, bij Stones-concerten backstage gebruikmaken van een gemotoriseerde asbak die alle sigarettenrook meteen wegzuigt uit de buurt van Jaggers strot. Volgens McCormick zou Keith tevens over een hotelbel beschikken om zijn vaste gitaarroadie te sommeren TTT Twee keer raden in welk van die twee hebbedingetjes Keiths rits al eens vast is komen te zitten TTT En nu we toch zijn aanbeland bij weke delen op plaatsen waar ze niet horen: sinds enkele weken geleden de eerste verhalen naar buiten kwamen over vermeend seksueel wangedrag van operazanger Placido Domingo, hebben zich al élf nieuwe vrouwen gemeld met eigen ervaringen met de tengels van de tenor TTT Het kamp van Domingo blijft de aantijgingen relativeren, en heeft het over ‘feitelijke onjuistheden’. Er gaat dan ook al eens iets verloren in de communicatie als één partij voortdurend probeert z’n geslacht in de mond van de ander te douwen TTT Shaun Ryder – mocht hij nog niet bestaan, ze hadden ’m moeten uitvinden – heeft in The Sun herinneringen opgehaald aan toen hij als 19-jarige een korte tijd als postbode werkte. Ryder werd naar eigen zeggen ontslagen omdat hij op een dag tijdens zijn ronde, tegen alle logische verwachtingen in, een hond beet. Ryder: ‘Ik vond het niet meer dan eerlijk, ik deed alleen maar wat dat beest mij wilde aandoen’ TTT Shaun voegde er wel aan toe dat het incident plaatsvond kort nadat hij aan een vloeitje lsd had gelikt. Wellicht per vergissing: hij mikte vast op een postzegel TTT Prophets of Rage, de karaokegroep die bestaat uit een deel Rage Against the Machine, een deel Cypress Hill en nog een deel Public Enemy, heeft een nieuw nummer in het strijdgewoel gegooid: ‘Pop Goes the Weapon’, met een videoclip waarin alle Amerikaanse schietpartijen van het laatste jaar opgesomd worden. Experts vermoeden dat het om een statement gaat TTT Nog een merkwaardige videoclip: die van ‘Scorpio’, debuutsingle van Arabnormal, geboetseerd door Younes Faltakh van The Hickey Underworld en Niek Meul van Das Pop uit de as die achterbleef toen The Hickey Underworld enkele zomers geleden jammerlijk opbrandde TTT Het verscheiden van die groep, eertijds Rock Rally-laureaat, bleef tot op heden onvermeld in deze kolommen, maar dat hebben ze ook aan zichzelf te danken: hoewel het sterfgeval al dateert van 2016, bereikte de rouwbrief ons pas deze zomer. Te laat voor de wake dus, maar net op tijd om het vermoeden bevestigd te zien dat we al even koesterden: het zijn moeilijke tijden voor rare mensen die vinden dat lelijke liedjes ook liefde verdienen TTT En dus ook voor uw